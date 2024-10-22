Ford, elektrikli Mustang Mach-E modelini yeniledi: Fiyatı 4 bin dolar ucuzladı

22 Ekim 2024 16:35 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:35

Ford, 2025 yılı için elektrikli crossover'ı Mustang Mach-E modelini yeniledi. Tasarımda özellikle ön kısımda küçük değişiklikler yapıldı; aydınlatma destekli yenilenmiş ön ızgara, LED farlar ve alt tampon dikkat çekiyor. Aracın başlangıç fiyatında da ciddi bir indirim yapıldı.

Otomobil devi Ford, Türkiye'de de popüler olan elektrikli crossover modeli Mustang Mach-E aracını, 2025 yılı için yeniledi. Şirketin düzenlediği etkinlikte yaptığı açıklamalarda, önceki modele kıyasla bazı küçük tasarım değişikliklerine sahip yeni Mustang Mach-E modeli gözler önüne serildi. Aracın fiyatında da tüketicileri sevindirecek bir düşüş mevcut.

2025 FORD MUSTANG MACH-E TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ford, Mustang Mach-E'nin başlangıç fiyatının düşeceğini belirtti. Tasarım anlamında araçta yapılan değişiklikler, büyük oranda ön kısımda toplanmış. Yeni modelde aydınlatma destekli yenilenmiş ön ızgara yer alıyor, LED teknolojisine sahip farlar ve alt tamponda da küçük değişiklikler bulunuyor.

İç tasarımda büyük bir değişikliğe uğramayan 2025 Mustang Mach-E, önceki modelde orta konsolda bulunan vites butonunu direksiyonun arkasına taşımış. Bu değişiklik, sürücü ile yolcu arasındaki alanın genişletilmesine imkan tanıyor. Mevcut motor seçeneklerinin de korunduğu yeni Mach-E, elektrikli otomobiller olmazsa olmaz diyebileceğimiz ısı pompası sistemini bünyesinde barındırıyor.

2025 FORD MUSTANG MACH-E FİYATI

Carscoops.com sitesinin haberine göre 2025 model Ford Mustang Mach-E, 2025 yılında bayilere ulaşacak. Aracın başlangıç fiyatı 39 bin dolardan 35 bin dolara düştü.