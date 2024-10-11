Ford'dan Türkiye atılımı: Ford F-150, Edge ve Bronco Sport modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

11 Ekim 2024 16:18 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:19

Otomobil devi Ford, Amerika pazarında çok satan üç modelini Türkiye pazarına getiriyor. Bu kapsamda ülkemizde resmi satışına başlanan ilk model Ford F-150 aracı oldu. Yakında gelecek Edge ve Bronco Sport modellerinin de Türkiye fiyatları belli oldu. İşte ayrıntılar.

Her eve lazım robot! Tesla Optimus, yeni yetenekleri ile tanıtıldı

Her eve lazım robot! Tesla Optimus, yeni yetenekleri ile tanıtıldı

Geçtiğimiz hafta Ford​'un yaptığı açıklamayla, Amerika'da büyük ilgi gören Ford F-150, Edge​ ve Bronco Sport modellerinin Türkiye​'ye geleceği duyurulmuştu. Ford, bu kapsamda ilk olarak F-150 Supercab XLT pikap modelini resmi olarak satışa sundu. Pikap severlerin merakla beklediği güçlü aracın fiyatı da açıklandı.

FORD F-150 XLT, GÜÇLÜ MOTORUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Zorlu arazi koşullarında iyi bir performans sergileyerek kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı vaat eden Ford F-150 XLT, 2.7L EcoBoost V6 motorundan gücünü alıyor. Bu motor, 330 PS güç ve 542 Nm tork üretebiliyor.

4×4 araç, 10 ileri otomatik şanzımanı ile beraber 6,2 saniyede 0'dan 100 kilometre/saat hıza çıkabiliyor. Gelişmiş sürücü destek sistemleri ile donatılan otomobil; çapraz trafik uyarı sistemi, şerit takip özelliği, geri görüş kamerası gibi bir "olmazsa olmaz" denilebilecek işlevlere de sahip.

Tam 1,764 litre kapasiteli kargo alanına sahip Ford F-150 XLT, bu sayede her türlü yükü taşıyabiliyor. İç mekana baktığımızda, 10 yönlü otomatik ayarlı sürücü koltuğuna 8 yönlü yolcu koltuğu eşlik ediyor. Ek olarak konforu üst seviyede tutan çift bölgeli otomatik klima işlevi de araçta yer alıyor. Akıllı telefonlarla entegrasyon sağlayan SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi de unutulmamış.

F-150 XLT FİYATI

Ford F-150 Supercab XLT modelinin Türkiye fiyatı, Ford'un resmi web sitesinde 5 milyon 400 bin TL olarak listelendi. Tabii bu rakam, tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı olduğunu da belirtmekte fayda var. İleride fiyatlara güncelleme gelebileceğini de unutmamak gerekiyor.

BRONCO SPORT VE FORD EDGE FİYATLARI DA BELLİ OLDU

Öte yandan Ford sadece F-150 ile sınırlı kalmayarak çok sevilen SUV modelleri Bronco Sport ve Ford Edge'i de yakın zamanda Türkiye'de satışa sunacak. Gazeteci Emre Özpeynirci, araçların fiyatlarını açıkladı. Buna göre;