Tgrt Haber
Haberler>Teknoloji>Ford'dan Türkiye atılımı: Ford F-150, Edge ve Bronco Sport modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

Ford'dan Türkiye atılımı: Ford F-150, Edge ve Bronco Sport modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Tgrthaber.com
11 Ekim 2024 16:18 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:19
Ford&#039;dan Türkiye atılımı: Ford F-150, Edge ve Bronco Sport modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

Otomobil devi Ford, Amerika pazarında çok satan üç modelini Türkiye pazarına getiriyor. Bu kapsamda ülkemizde resmi satışına başlanan ilk model Ford F-150 aracı oldu. Yakında gelecek Edge ve Bronco Sport modellerinin de Türkiye fiyatları belli oldu. İşte ayrıntılar.

Geçtiğimiz hafta Ford​'un yaptığı açıklamayla, Amerika'da büyük ilgi gören Ford F-150, Edge​ ve Bronco Sport modellerinin Türkiye​'ye geleceği duyurulmuştu. Ford, bu kapsamda ilk olarak F-150 Supercab XLT pikap modelini resmi olarak satışa sundu. Pikap severlerin merakla beklediği güçlü aracın fiyatı da açıklandı.

FORD F-150 XLT, GÜÇLÜ MOTORUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Zorlu arazi koşullarında iyi bir performans sergileyerek kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı vaat eden Ford F-150 XLT, 2.7L EcoBoost V6 motorundan gücünü alıyor. Bu motor, 330 PS güç ve 542 Nm tork üretebiliyor.

Ford'dan Türkiye atılımı: Ford F-150, Edge ve Bronco Sport modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu - 1. Resim

4×4 araç, 10 ileri otomatik şanzımanı ile beraber 6,2 saniyede 0'dan 100 kilometre/saat hıza çıkabiliyor. Gelişmiş sürücü destek sistemleri ile donatılan otomobil; çapraz trafik uyarı sistemi, şerit takip özelliği, geri görüş kamerası gibi bir "olmazsa olmaz" denilebilecek işlevlere de sahip.

Tam 1,764 litre kapasiteli kargo alanına sahip Ford F-150 XLT, bu sayede her türlü yükü taşıyabiliyor. İç mekana baktığımızda, 10 yönlü otomatik ayarlı sürücü koltuğuna 8 yönlü yolcu koltuğu eşlik ediyor. Ek olarak konforu üst seviyede tutan çift bölgeli otomatik klima işlevi de araçta yer alıyor. Akıllı telefonlarla entegrasyon sağlayan SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi de unutulmamış.

Ford'dan Türkiye atılımı: Ford F-150, Edge ve Bronco Sport modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu - 2. Resim

F-150 XLT FİYATI

Ford F-150 Supercab XLT modelinin Türkiye fiyatı, Ford'un resmi web sitesinde 5 milyon 400 bin TL olarak listelendi. Tabii bu rakam, tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı olduğunu da belirtmekte fayda var. İleride fiyatlara güncelleme gelebileceğini de unutmamak gerekiyor.

Ford'dan Türkiye atılımı: Ford F-150, Edge ve Bronco Sport modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu - 3. Resim

BRONCO SPORT VE FORD EDGE FİYATLARI DA BELLİ OLDU

Öte yandan Ford sadece F-150 ile sınırlı kalmayarak çok sevilen SUV modelleri Bronco Sport ve Ford Edge'i de yakın zamanda Türkiye'de satışa sunacak. Gazeteci Emre Özpeynirci, araçların fiyatlarını açıkladı. Buna göre;

  • Bronco Sport Big Bend: 2 milyon 950 bin TL
  • Bronco Sport Outer Banks: 3 milyon 550 bin TL
  • Edge SEL: 3 milyon 950 bin TL
  • Edge Titanium: 4 milyon 650 bin TL

Ford'dan Türkiye atılımı: Ford F-150, Edge ve Bronco Sport modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu - 4. Resim

Ford'dan Türkiye atılımı: Ford F-150, Edge ve Bronco Sport modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu - 5. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com
Fordtürkiyeedge

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...