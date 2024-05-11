Ford'dan yeni karar: Üretim planını iptal etti, eski sistemden şaşmayacak

11 May 2024 09:46 - Güncelleme : 11 May 2024 10:10

Avrupa Birliği elektrikli araçlara geçişi hazırlandırmak ve iklim değişikliyle mücadele amacıyla benzinli ve dizel otomobillerin satışını 2035 yılından sonra yasaklamayı planlıyor.

Otomobil üreticileri de tamamen elektrikli bir geleceğe yönelik hazırlanma çalışmalarına devam ederken, onlardan bir tanesi olan Ford, 2030 yılından sonra kıtada içten yanmalı otomobil satmayı durdurma planlarından vazgeçti.

Açıklama, elektrikli araçlara geçiş konusunda tüketici talebinin "daha yumuşak" olduğunu belirten Ford Avrupa Genel Müdürü Martin Sander'den geldi.

FORD, ELEKTRİKLİYE TAM GEÇİŞTE AÇIK KAPI BIRAKTI

Sander, Avrupa'da tamamen elektrikli bir dönemin kaçınılmaz olduğunu kabul etmesine rağmen, güçlü bir talep görmeleri halinde plug-in hibrit gibi araçları sunmaya devam edebileceklerini belirtti.

Daha önce Ford CEO'su Jim Farley, küçük ve uygun fiyatlı elektrikli modellerin, karlılık ve Çin merkezli elektrikli otomobil üreticileriyle mücadele açısından hayati önem taşıdığını söylemişti.

Öte yandan Ford, üretim tesislerini elektrikli araçlara dönüştürme sürecine çoktan başladı. Geçen yıl, zamanında Avrupa'nın en popüler hatchback modeli olan Fiesta'nın üretiminin sona erdiği öğrenilmişti, ancak modelin bir elektrikli araç olarak geri döneceği konuşuluyordu.

Marka geçen ay, bir tanesi elektrikli kamyonet diğeri de üç sıra koltuklu elektrikli SUV olmak üzere iki tane modelini sırasıyla 2026 ve 2027 yıllarına ertelemişti.