Fortnite geri dönüyor: Epic Games Apple'a karşı mahkemede zafer kazandı

Epic Games, teknoloji devi Apple'a karşı sürdürdüğü hukuki mücadelede önemli bir zafer kazandı. ABD'li yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Apple'ın 2021 yılında verilen ihtiyati tedbir kararını "kasıtlı olarak" ihlal ettiğine hükmetti.

Epic Games, Apple ile devam eden yasal anlaşmazlıkta bir galibiyet elde etti. TechCrunch sitesinin haberine göre, Fortnite oyunu önümüzdeki hafta iOS App Store mağazasına geri dönebilir. Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Apple'ın, şirketin rekabete aykırı fiyatlandırma uygulamasını yasaklayan 2021 tarihli ihtiyati tedbir kararını "kasıtlı olarak ihlal ettiğine" hükmetti.

APPLE'IN REKABETE AYKIRI DAVRANDIĞI BELİRLENDİ

Apple'ın, uygulama mağazasını, geliştiricilerin müşterileri web sitelerine yönlendirmelerine izin verecek şekilde değiştirmesi ve kullanıcıların daha sonra alışveriş yapabilmelerini sağlamasına karar verilmişti. Karara göre, Apple buna uymamakla kalmadı, "kasıtlı olarak" rekabete aykırı yeni engeller oluşturdu.

Yargıç Rogers, kararında şu ifadeleri kullandı: "Mahkemenin bu tür bir itaatsizliği hoş göreceğini düşünmesi büyük bir yanlış hesaplamaydı. Her zaman olduğu gibi, örtbas etme işi daha da kötüleştirdi."

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, X hesabında yaptığı açıklamada şirketinin Fortnite'ı önümüzdeki hafta içinde ABD App Store'a geri getireceğini duyurdu.

Bununla birlikte karar, Apple'ın politikasından etkilenen diğer teknoloji şirketleri tarafından da kutlandı.

Spotify Sözcüsü Jeanne Moran yaptığı açıklamada, "dönüm noktası" olarak tanımladığı mahkeme kararının, her yerdeki geliştiriciler için bir zafer niteliği taşıdığını ifade ederek, "Spotify, Apple'a bir uygulama güncellemesi göndermek için hızla harekete geçecek ve ABD'deki tüketicilerimiz için deneyimi geliştirecektir" dedi.