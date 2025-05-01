Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Fortnite geri dönüyor: Epic Games Apple'a karşı mahkemede zafer kazandı

Epic Games, teknoloji devi Apple'a karşı sürdürdüğü hukuki mücadelede önemli bir zafer kazandı. ABD'li yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Apple'ın 2021 yılında verilen ihtiyati tedbir kararını "kasıtlı olarak" ihlal ettiğine hükmetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 15:49

Epic Games, Apple ile devam eden yasal anlaşmazlıkta bir galibiyet elde etti. TechCrunch sitesinin haberine göre, Fortnite oyunu önümüzdeki hafta iOS App Store mağazasına geri dönebilir. Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Apple'ın, şirketin rekabete aykırı fiyatlandırma uygulamasını yasaklayan 2021 tarihli ihtiyati tedbir kararını "kasıtlı olarak ihlal ettiğine" hükmetti.

APPLE'IN REKABETE AYKIRI DAVRANDIĞI BELİRLENDİ

Apple'ın, uygulama mağazasını, geliştiricilerin müşterileri web sitelerine yönlendirmelerine izin verecek şekilde değiştirmesi ve kullanıcıların daha sonra alışveriş yapabilmelerini sağlamasına karar verilmişti. Karara göre, Apple buna uymamakla kalmadı, "kasıtlı olarak" rekabete aykırı yeni engeller oluşturdu.

Fortnite geri dönüyor: Epic Games Apple'a karşı mahkemede zafer kazandı

Yargıç Rogers, kararında şu ifadeleri kullandı: "Mahkemenin bu tür bir itaatsizliği hoş göreceğini düşünmesi büyük bir yanlış hesaplamaydı. Her zaman olduğu gibi, örtbas etme işi daha da kötüleştirdi."

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, X hesabında yaptığı açıklamada şirketinin Fortnite'ı önümüzdeki hafta içinde ABD App Store'a geri getireceğini duyurdu.

Bununla birlikte karar, Apple'ın politikasından etkilenen diğer teknoloji şirketleri tarafından da kutlandı.

Spotify Sözcüsü Jeanne Moran yaptığı açıklamada, "dönüm noktası" olarak tanımladığı mahkeme kararının, her yerdeki geliştiriciler için bir zafer niteliği taşıdığını ifade ederek, "Spotify, Apple'a bir uygulama güncellemesi göndermek için hızla harekete geçecek ve ABD'deki tüketicilerimiz için deneyimi geliştirecektir" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple zirveyi zorluyor! 2025'in en çok satan telefon markaları şaşırttı
GeForce RTX 5060 Ti'ın fiyatı belli oldu

Sıkça Sorulan Sorular

Fortnite iOS App Store'a ne zaman gelecek?
Epic Games CEO'su Tim Sweeney, mahkeme kararının ardından Fortnite'ın önümüzdeki hafta içinde ABD App Store'da yeniden erişilebilir olacağını duyurdu.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.