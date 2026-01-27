Forza Horizon 6 PC’ye geliyor: Minimum sistem gereksinimleri açıklandı

Playground Games imzalı yeni Forza Horizon oyunu, 19 Mayıs’ta PC ve Xbox’ta olacak. Ancak bu kez direksiyon başına geçmek için donanım biraz daha güçlü olmalı.

Forza Horizon 6 için beklenen duyuru geldi. Oyunun geliştiricisi Playground Games, PC oyuncularını yakından ilgilendiren minimum sistem gereksinimlerini paylaştı. Görsel açıdan iddialı yapısıyla dikkat çeken yapım, selefine göre donanım tarafında çıtayı bir miktar yukarı taşıyor.