Forza Horizon 6 PC’ye geliyor: Minimum sistem gereksinimleri açıklandı

Ocak 27, 2026 10:37
Forza Horizon 6 PC’ye geliyor: Minimum sistem gereksinimleri açıklandı

Playground Games imzalı yeni Forza Horizon oyunu, 19 Mayıs’ta PC ve Xbox’ta olacak. Ancak bu kez direksiyon başına geçmek için donanım biraz daha güçlü olmalı.

Forza Horizon 6 için beklenen duyuru geldi. Oyunun geliştiricisi Playground Games, PC oyuncularını yakından ilgilendiren minimum sistem gereksinimlerini paylaştı. Görsel açıdan iddialı yapısıyla dikkat çeken yapım, selefine göre donanım tarafında çıtayı bir miktar yukarı taşıyor.

Forza Horizon 6 PC’ye geliyor: Minimum sistem gereksinimleri açıklandı

DONANIM TARAFINDA NELER İSTENİYOR?

Açıklanan bilgilere göre Forza Horizon 6’yı PC’de çalıştırmak isteyen oyuncuların en az Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 1600 seviyesinde bir işlemciye sahip olması gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise GeForce GTX 1650, Radeon RX 6500 XT ya da Intel Arc A380 / Arc B390 (entegre grafik çözümleri dahil) yeterli görülüyor.

Bunlara ek olarak oyun için 16 GB RAM ve mutlaka SSD depolama şart.

Forza Horizon 6 PC’ye geliyor: Minimum sistem gereksinimleri açıklandı

GRAFİK TEKNOLOJİLERİ VE PC’YE ÖZEL AYARLAR

Forza Horizon 6, PC tarafında güncel yükseltme teknolojilerini de es geçmiyor. DLSS, FSR ve XeSS desteği doğrulanmış durumda. Işın izleme, sınırsız kare hızı ve detaylı grafik ayarları da PC oyuncularını bekleyen artılar arasında. Açıkçası ayarlarla oynamayı sevenler için geniş bir alan var.

Forza Horizon 6 PC’ye geliyor: Minimum sistem gereksinimleri açıklandı

JAPONYA SOKAKLARINDA YARIŞ HEYECANI

Bu kez seri, oyuncuları Japonya’da geçen geniş bir haritaya götürüyor. Şehir içi sokaklardan dağ yollarına uzanan parkurlar, farklı sürüş tarzlarını bir araya getiriyor. Hem görsel çeşitlilik hem de atmosfer açısından iddialı bir dünya vaat ediliyor.

Forza Horizon 6 PC’ye geliyor: Minimum sistem gereksinimleri açıklandı

Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026 tarihinde PC ve Xbox platformları için çıkış yapacak.

