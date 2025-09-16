Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Teknoloji
 Banu İriç

Galata Kulesi TEKNOFEST'in ışığıyla parladı

İstanbul’un kadim simgelerinden Galata Kulesi, bu kez göklere uzanan bir hayalin tanığı oldu. Hezarfen Ahmed Çelebi’nin yüzyıllar önce kanatlanarak tarihe geçtiği bu görkemli kule, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul’un tanıtımına ev sahipliği yaptı.

16.09.2025
16.09.2025
saat ikonu 19:22

Zamana atıf yapılarak hazırlanan özel gösterimde, her bir kum tanesinde medeniyetimizin yüksek değerlerine duyulan hasret dile getirildi ve bu hasretin ile giderildiği vurgulandı. Köklerden göklere uzanan yolculuk, Hezarfen Ahmed Çelebi’nin cesur adımıyla başladı, ay yıldızlı kırmızı montlu gençlerin “Gelecek Bizi Bekler” inancıyla bugünlere taşındı ve TEKNOFEST ’da görkemli bir finale kavuştu.

Galata Kulesi’nin duvarına yansıtılan ve İstanbullulardan büyük ilgi gören tanıtım filminde Türkiye’nin sosyal medya platformu NSosyal’in arayüzü de tarihte ilk kez kulenin taşlarına yansıtılarak bir ilke imza atıldı. İstanbul’un kalbindeki bu görsel şölen, 16-17 Eylül akşamlarında da İstanbullularla buluşmaya devam edecek.

Galata Kulesi TEKNOFEST’in ışığıyla parladı


İSTANBUL BOĞAZINDA TEKNOFEST SÜRPRİZİNE HAZIR OLUN


TEKNOFEST heyecanı bununla da sınırlı kalmıyor. Festival, 16 Eylül akşamı İstanbul Boğazı’nda unutulmaz bir sürprize hazırlanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne lazerle yansıtılacak olan “Benimle TEKNOFEST’e gelir misin?” daveti, gökyüzünü aydınlatacak ve İstanbullulara eşsiz bir görsel şölen yaşatacak.

Türkiye’nin ve yolculuğunda en büyük adımlarından biri olan TEKNOFEST, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda “Sen Geleceksin Diye” mottosuyla kapılarını açıyor. Tüm Türkiye ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler, geleceğe birlikte kanat açmak için bu büyük buluşmaya davet ediliyor.

