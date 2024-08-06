Galaxy AI özellikleri Türkiye'de çok popüler iki Samsung telefona geliyor

06 Ağustos 2024 09:50 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:50

iOS 18 Beta 5 ile Safari'ye çok işe yarayacak bir özellik geldi

iOS 18 Beta 5 ile Safari'ye çok işe yarayacak bir özellik geldi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy AI olarak adlandırılan yapay zeka özelliklerini ilk olarak Galaxy S24 serisinde tanıtmış, şimdiye kadar bu altyapıyı bazı Galaxy S serisi üyeleri dahil olmak üzere diğer üst seviye telefonlarına da genişletmişti.

SamMobile kaynaklarına göre, Galaxy AI teknolojisi son olarak orta segment Galaxy A telefonlara da geliyor. 2024 yılında piyasaya sürülen Galaxy A35 ve Galaxy A55 modelleri, bu yenilikten yararlanacak ilk cihazlar olacak.

Galaxy AI'ın 2024'te piyasaya sürülen Galaxy A35 ve Galaxy A55 modellerinde ilk kez yer alacağı doğrulandı. Ancak Galaxy AI'ın bu modellere ne zaman ulaşacağı konusunda kesin bir tarih bulunmamakla birlikte, One UI 6.1.1 güncellemesiyle bu ay ya da gelecek ay cihazlara gelmesi bekleniyor.

GALAXY AI, A35 VE A55'E EKSİK GELECEK

Kötü haber şu ki, her Galaxy AI özelliği Galaxy A35 ve Galaxy A55 modellerinde sunulmayacak. Hangi özelliklerin ise kullanılabilir olacağı ve hangilerinin eksik olacağı konusunda kesin bilgi bulunmamakla birlikte, Samsung'un yüksek işlem gücü gerektiren bazı özellikleri devre dışı bırakabileceği tahmin ediliyor.

Şu an itibarıyla satın alabileceğiniz en uygun fiyatlı Galaxy AI özellikli telefonlardan biri Galaxy S23 FE. Ancak bu model bile, Samsung'un Galaxy S24 serisi için sunduğu orijinal Galaxy AI paketinde yer alan Anında Yavaş Çekim (Instant Slow-Mo) özelliğini içermiyor.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, Galaxy AI'ın Galaxy A35 ve Galaxy A55 için kullanılabilir olacağı kesinleşse de aynı müjdeli haber daha eski Galaxy A cihazları için geçerli olmayabilir. Örneğin Galaxy A35, Galaxy A54 ile aynı çipi yani Exynos 1380'i kullanıyor. Ancak bu, Galaxy AI'ın Galaxy A54 için de sunulacağı anlamına gelmiyor.