Galaxy AI, Samsung Watch akıllı saatlere de geliyor

13 Haziran 2024 09:59 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:59

Samsung, ilk olarak S24 serisinde sunduğu Galaxy AI özelliğini Galaxy Watch serisine getireceğini açıkladı. Şirket, üretken yapay zeka (YZ) teknolojisini akıllı telefonlarıyla sınırlı tutmayacak.

Samsung'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin bu yılın başlarında ilk olarak Galaxy S24 serisiyle birlikte tanıttığı Galaxy AI platformunu daha fazla cihaza taşıma sözünü de vererek mobil cihazlarda yapay zeka dönemini başlattığı hatırlatıldı.

GALAXY AI, GALAXY WATCH SERİSİNE GELİYOR

Bu yaklaşım doğrultusunda Galaxy AI'yi Galaxy Watch'a getirmeye hazırlandığını ifade eden şirket, yeni geliştirmeler sayesinde akıllı saatin özelliklerinin yapay zekanın gücüyle ileri taşınacağını sözlerine ekledi.

Cihazda yer alan ve LLM olarak da bilinen büyük dil modeliyle geniş kapsamlı Samsung Health uygulaması birleşerek, Samsung'un bugüne kadar sunduğu en kişiselleştirilmiş deneyimini sunacak.

Samsung Electronics Mobil Deneyim İş Birimi Başkan Yardımcısı ve Galaxy Ekosistem Ürün Planlama Ekibi Başkanı Junho Park, şunları söyledi:

"Galaxy AI'ın gücünü ekosistemimize yaymaya devam ederek, daha fazla kişiselleştirme ve akıllı özelliklerle tamamen yeni olanakların kapısını aralamak istiyoruz. Galaxy AI'ı Galaxy Watch'a getirerek, aslında bu sürecin yalnızca başlangıcını vermiş olduk. Çok yakında Galaxy portföyümüz genelinde daha fazla entegrasyon sunmak için şimdiden sabırsızlanıyoruz."

ONE UI 6 BETA SÜRÜMÜ GALAXY WATCH İÇİN YAYINLANDI

ShiftDelete.Net'in aktardığına göre Samsung, ABD ve Kore'de One UI 6 Watch güncellemesini Galaxy Watch 4, 5 ve 6 modelleri için yayınladı.

Apple Watch'ta da gördüğümüz parmak dokunuşlarını Galaxy Watch'larda kullanılabilir hale getiren güncelleme, aynı zamanda daha detaylı uyku analizi ve enerji seviyesi kontrolü yapabiliyor.

Kullanıcılar, başparmak ve işaret parmağını iki kez birbirine dokundurarak aramaları yanıtlayabiliyor, alarmları kapatabiliyor, bildirimleri kontrol edebiliyor, fotoğraf çekebiliyor ve daha fazlasını yapabiliyor.