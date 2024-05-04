Galaxy S22 kullanıcılarına kötü haber... Son güncelleme geri çekildi

04 May 2024 09:11 - Güncelleme : 04 May 2024 09:12

Samsung, Galaxy AI ile birlikte yapay zeka özelliklerini içeren One UI 6.1 sürümünü eski cihazlarına getirme kararı kapsamında, dün itibarıyla Galaxy S22 ve Galaxy S21 dahil bazı eski telefonlarına yeni güncellemeyi yayınlamıştı.

Galaxy S22 ve Galaxy Z Fold 4 / Flip 4'e Galaxy AI'nın özellikleri eksiksiz olarak gelirken, Galaxy Z Fold 3 / Flip 3 ve Galaxy S21'de ise bazı eksikliklerle çıktığı rapor edilmişti. Şimdi de güncellemenin bir yazılım hatası nedeniyle geri çekildiği açıklandı.

ONE UI 6.1, GALAXY S22'Yİ BOZDU

GSMArena sitesinin aktardığına göre, Galaxy S22 kullanıcıları, One UI 6.1 yükledikten sonra kilit ekranı ve dokunmatik ekranın çalışmaması sorunuyla karşılaştılar. Diğer akıllı telefonlarda ise böyle bir soruna dair rapor bulunmuyor.

SADECE GÜNEY KORE'DE YAYINLANDI

Güncelleme sadece Güney Kore'deki kullanıcılar için yayınlanmıştı. Avrupa ve Türkiye gibi pazarlarda kullanıma sunulmamıştı. Bu da, Samsung'un One UI 6.1'i diğer ülkelere getirmeden önce Galaxy S22'de bahsi geçen problemi düzeltmek için yeterince zamanının olduğunu gösteriyor.

GALAXY S23'E DE GELMİŞTİ

Öte yandan Samsung, Galaxy AI özelliklerinden bazılarını mart ve nisan aylarında Galaxy S23 ve Galaxy Z Fold 5 modelleri için kullanıma sunmuştu.

GÜNEY KORE İLK ÜLKE OLDU

Bununla birlikte Güney Kore; Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra'nın One UI 6.1 güncellemesi aldığı ilk ülke olarak kayıtlara geçti. Şirketin sorunları düzeltmesinin ardından kısa süre içinde güncellemeyi diğer pazarlarda yayınlaması bekleniyor.