Galaxy S24 FE Türkiye fiyatı hesaplandı: İşte vergiler dahil beklenen rakamlar

27 Eylül 2024 10:06 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:13

Samsung, Galaxy S24 FE modelini büyük ekran, güçlü Exynos 2400e işlemcisi ve 7 yıl güncelleme garantisiyle tanıttı. Peki Galaxy S24 FE Türkiye fiyatı ne kadar?

Samsung​, FE serisinin en yeni üyesi Galaxy S24 FE modelini sahneye çıkardı. Büyük ekran, güçlü bir işlemci ve uzun pil ömrüyle kullanıcıları etkilemeye hazırlanan bu model, tasarımını S24 serisinin zarif çizgilerinden alıyor. Galaxy S24 FE, Türkiye fiyatı ile dikkat çekti.

SAMSUNG GALAXY S24 FE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S24 FE, tasarımını S24 serisinin çizgilerinden alıyor. Düz kenarlı alüminyum metal çerçeve, parlak cam arka kapak ve kamera deliğine sahip ekran gibi detaylar, cihazın premium görünümünü pekiştiriyor. Akıllı telefon, 6,7 inç boyutundaki Dynamic AMOLED 2X ekranı ve FHD+ çözünürlüğü, HDR10+ desteği ve 1900 nit tepe parlaklığı ile öne çıkıyor.

Samsung'un Exynos 2400e işlemcisi, bu modelin kalbinde yer alıyor ve performans konusunda önemli bir sıçrama yapıyor. Özellikle S23 FE ile karşılaştırıldığında, daha yüksek verimlilik ve hız sunması, bu telefonun kullanıcıların gözündeki gelgelini artırıyor. 8 GB RAM'e ek olarak 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri ile esnek bir kullanım imkanı sunuluyor.

7 YIL GÜNCELLEME GARANTİLİ

Galaxy S24 FE, Android 14 tabanlı One UI 6.1 sürümüyle kutudan çıkıyor. Samsung, cihaza 7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sunacağını vaat ediyor. Ayrıca telefonun Galaxy AI yapay zeka özelliklerini bünyesinde barındırması da sürpriz değil.

SAMSUNG GALAXY S24 FE ÖZELLİKLERİ

Ekran : 6,7 inç, 2340×1080, 120Hz, 1900 nit, Dynamic AMOLED 2X

: 6,7 inç, 2340×1080, 120Hz, 1900 nit, Dynamic AMOLED 2X İşlemci : Exynos 2400e (4 nm)

: Exynos 2400e (4 nm) Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 128 GB, 256 GB, 512 GB

: 128 GB, 256 GB, 512 GB Arka kamera : 50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel telefoto lens + 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş kamera

: 50 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel telefoto lens + 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş kamera Ön kamera : 10 Megapiksel

: 10 Megapiksel Batarya : 4700 mAh (25W kablolu, 15W kablosuz şarj)

: 4700 mAh (25W kablolu, 15W kablosuz şarj) Yazılım : Android 14, One UI 6.1

: Android 14, One UI 6.1 Bağlantı ve diğer : Bluetooth 5.3, WiFi 6e, NFC, 5G, IP68 sertifikası, stereo hoparlör

: Bluetooth 5.3, WiFi 6e, NFC, 5G, IP68 sertifikası, stereo hoparlör Boyut ve ağırlık: 162 x 77.3 x 8mm, 213 g

SAMSUNG GALAXY S24 FE TÜRKİYE FİYATI

Samsung Galaxy S24 FE Türkiye fiyatı resmi olarak açıklanmadı. Cihazın 128 GB'lık modeli 650 dolar, 256 GB'lık modeli 700 dolar fiyat etiketleri ile tüketicilere hitap edecek. 512 GB'lık model her yerde satışta değil. Mevcut dolar/TL kuruna göre en az 22 bin TL (+ vergiler) fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de akıllı telefonlardan yüzde TRT bandrol ücreti, yüzde 20 KDV, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı payı alınıyor. Örneğin iPhone 16'nın satış fiyatı 64 bin 999 TL iken, yaklaşık 30 bin TL'si vergi tutarını kapsıyor.