Galaxy S25, güncelleme sürecini kökten değiştirecek! Beklenen özellik nihayet geliyor

29 Aralık 2024 09:23 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 09:28

Samsung, uzun süredir beklenen kesintisiz güncelleme özelliğini Galaxy S25 serisiyle kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, "Güncelleme yükleniyor" önyükleme ekranıyla daha az süre karşı karşıya kalacaklar.

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Android Nougat 7.1, 2016 yılında, arka planda sistem güncellemelerini yükleyip bir yeniden başlatma ile uygulayarak kullanıcıları uzun süreli cihaz kullanılamazlığı durumundan kurtaran seamless updates (kesintisiz güncellemeler) özelliğini tanıtmıştı.

GALAXY S25​'İN BİR ÖZELLİĞİ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Kullanıcıların faydasına olmasına rağmen bu özelliği Samsung​ kendi akıllı telefonlarında kullanmıyordu. Yalnızca bu yıl piyasaya sürülen Galaxy A55 modeliyle kesintisiz güncelleme desteği sunulmuştu ve özelliğin diğer cihazlara da ulaşması bekleniyordu. Şimdi ise Galaxy S25 serisinin kesintisiz güncellemeye sahip olacağı ortaya çıktı.

Geçen ay, sızıntılarıyla tanınan chunvn8888, Galaxy S25 serisinin kesintisiz A/B güncellemelerini destekleyeceğini iddia etmişti. Galaxy S25 Ultra'ya ait bazı sızdırılmış dosyalarda yapılan incelemelerde bu iddia doğrulandı. Bununla birlikte aynı durumun Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus için de geçerli olması muhtemel.

KESİNTİSİZ GÜNCELLEMELER NEDİR?

Kesintisiz güncellemeler, slot A ve slot B olmak üzere iki set bölümleme ile çalışıyor. Sistem, bir slottan çalışırken diğer slot kullanılmaz durumda yedek olarak kalıyor. Sistem güncellemeleri bu yedek slota yükleniyor ve bir yeniden başlatma ile aktif slot bu güncellenmiş yedek slot olarak değiştiriliyor ve hemen başlatılıyor.