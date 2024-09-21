Galaxy S25, hızlı şarj konusunda üzebilir! Yeni detaylar geldi

21 Eylül 2024 09:50 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 09:50

Samsung'un Galaxy S25 serisi, Galaxy S25 ve S25+ modellerinin şarj hızlarıyla tüketicileri hayal kırıklığına uğratabilir. İddialara göre S25 serisindeki modeller, S24'ler ile aynı şarj hızlarını sunacak. İşte detaylar!

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Samsung'un merakla beklenen Galaxy S25 serisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Galaxy S25 Ultra'nın 45W kablolu şarj desteği ile geleceği bilinirken, Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modellerinin şarj hızları, pek de beklenildiği gibi değil.

SAMSUNG GALAXY S25, HIZLI ŞARJDA GELİŞME ALMAYACAK

Çin Zorunlu Sertifikasyon (CCC) tarafından onaylanan Galaxy S25, 25W (9V ve 2.77A) hızlı şarjı desteklerken, Galaxy S25+ 45W (15V ve 3A) şarj hızına sahip olacak. Mevcut nesil telefonlar olan Galaxy S24 ve Galaxy S24+ sırasıyla 25W ve 45W şarj hızlarına sahip olarak piyasaya çıktı.

Bu şarj hızlarının Samsung'un diğer Android markalarına kıyasla geride kalması, tüketicileri hayal kırıklığına uğratıyor. Apple'ın iPhone 16​ serisi, 45W şarj hızı sunarak bu alanda Samsung ile rekabeti eşitlemiş durumda. Özellikle Ocak 2025'te piyasaya çıkacak yeni iPhone'ların, temel Galaxy S25'in hâlâ 25W'da kalmasıyla daha hızlı şarj imkanı sunacağı öne sürülüyor.

SAMSUNG GALAXY S25 ÖZELLİKLERİ

Ekran : 6,36 inç, Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 piksel, 120Hz yenileme hızı

: 6,36 inç, Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 piksel, 120Hz yenileme hızı İşlemci : Snapdragon 8 Gen 4 / Exynos 2500

: Snapdragon 8 Gen 4 / Exynos 2500 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Batarya kapasitesi : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Kablolu şarj: 25W

SAMSUNG GALAXY S25+ ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu : 6,7 inç, Dynamic AMOLED 2X, 1440 x 3120 piksel, 120Hz yenileme hızı

: 6,7 inç, Dynamic AMOLED 2X, 1440 x 3120 piksel, 120Hz yenileme hızı İşlemci : Snapdragon 8 Gen 4 / Exynos 2500

: Snapdragon 8 Gen 4 / Exynos 2500 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Batarya kapasitesi : 4.900 mAh

: 4.900 mAh Hızlı Şarj: 45W

SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA ÖZELLİKLERİ