Galaxy S25 modelini bekleyenlere kötü haber: Test sonuçları hayal kırıklığına uğrattı

17 Kasım 2024 14:48 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 15:25

Samsung Galaxy S25, özel üretim "Snapdragon 8 Elite for Galaxy" işlemcisiyle Geekbench platformunda listelendi. Test edilen 12GB RAM'li model, hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek performans testleri açısından rakiplerinin gerisinde kaldı. İşte sonuçlar.

Samsung Galaxy S25 modeli Ocak 2025 tarihinde piyasaya sürülecek. Akıllı telefon, özel üretim "Snapdragon 8 Elite for Galaxy" işlemcisiyle Geekbench​ platformunda listelendi. Ancak cihazın tek çekirdek ve çoklu çekirdek testleri, bekleyenlerini hayal kırıklığına uğratacak bir sonuç verdi.

Geekbench listesinde, Güney Kore pazarına yönelik "SM-S931N" model numarasına sahip Galaxy S25 modeli yer alıyor. Bu model, standart Snapdragon 8 Elite'in 4.32 GHz'lik hızına kıyasla 4.47 GHz'lik daha yüksek saat hızına sahip özelleştirilmiş "Snapdragon 8 Elite for Galaxy" işlemcisi tarafından destekleniyor.

SAMSUNG GALAXY S25, PERFORMANS TESTLERİNDE RAKİPLERİNİN GERİSİNDE KALDI

Galaxy S25, tek çekirdekli testlerde 2481 ve çok çekirdekli testlerde 8658 puan alarak, şimdiye kadar Geekbench'te listelenen Snapdragon 8 Elite'li cihazların çoğunun gerisinde kaldı. Hatırlatmak gerekirse iki Çinli akıllı telefon OnePlus 13 ve iQOO 13, aynı testlerde rutin olarak 3100 ve 10.000'in üzerinde puan almıştı.

DÜŞÜK PERFORMANSIN OLASI NEDENLERİ

Şu aşamada kesin sonuçlara varmak için yeterli bilgi yok. Ancak Samsung'un 'For Galaxy' işlemcilerinin geçmişte de standart Snapdragon 8 serisi muadillerinden daha düşük puan aldığını belirtmek gerekir. Bu fark, Samsung'un ham performans yerine verimliliğe öncelik vermeye odaklanmasından kaynaklanıyor olabilir.

Bununla birlikte listeleme, Güney Kore pazarı için Snapdragon 8 Elite'in benimsendiğini gösterirken, Avrupa'daki kullanıcılar için de iyi haberler var. Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe, Samsung'un Galaxy S23 serisine benzer şekilde tüm pazarlarda Galaxy S25 serisinin tamamında Snapdragon yonga setini kullanmayı planladığını öne sürdü.

Snapdragon işlemcileri, Exynos işlemcilere kıyasla daha performanslı olduğundan kullanıcılar tarafından daha çok seviliyor.