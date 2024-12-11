Galaxy S25 serisi fiyatları belli oldu! Samsung'dan ters köşe karar

11 Aralık 2024 12:36 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 12:39

Samsung Galaxy S25 serisi tanıtımına az bir zaman kala, yeni amiral gemisi akıllı telefonların fiyatları belli oldu. Güney Koreli üreticinin, ana vatanındaki siyasi sorunlar nedeniyle yeni modellerin fiyatlarını artırması bekleniyor. Ancak Avrupa'da ise tam tersine, Galaxy S25 serisinin fiyatları S24 serisiyle aynı kalabilir.

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Gelecek yıl Galaxy S25 serisi telefonuna yükseltme yapmak isteyen Samsung​ Galaxy fanları, en azından Avrupa​'da daha fazla ödeme yapmak zorunda kalmayabilir. Son bilgilere göre, Samsung'un Avrupa'daki yaklaşan cihazlarının fiyatlarını artırmayacağı belirtiliyor. Galaxy S25 serisinin, 22 Ocak 2025'te ABD​'deki bir Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

SAMSUNG GALAXY S25 FİYATI BELLİ OLDU

Samsung'un ana vatanındaki siyasi sorunların Güney Kore'deki fiyatları artırabileceği söylense de, Avrupa'daki fiyatların değişmeden kalabileceği ifade ediliyor. Perakendecilerden elde edilen fiyat​ bilgilerine göre, Samsung’un, Apple iPhone'ların hakim olduğu pazarda rekabetçi kalabilmek için Galaxy S25 serisinin fiyatlarını artırmama kararı aldığı belirtiliyor.

Şirketin, bu yılki Galaxy S24 serisiyle aynı fiyatlarla devam etmesi bekleniyor. Bu bilgilere göre, Galaxy S25'in temel modeli 899 euroya, Galaxy S25 Ultra'nın en üst donanımlı modeli ise 1.809 euroya mal olabilir.

WinFuture tarafından belirtilen geçici fiyat listesi şu şekilde:

Galaxy S25

128GB modeli: 899 euro

256GB modeli: 959 euro

Galaxy S25+

256GB modeli: 1.149 euro

512GB modeli: 1.269 euro

Galaxy S25 Ultra

256GB modeli: 1.449 euro

512GB modeli: 1.569 euro

1TB modeli: 1.809 euro

ABD'DEKİ FİYATLAR ARTABİLİR

ABD'deki fiyatlar söz konusu olduğunda, bu konuda herhangi bir bilgi mevcut değil, ancak bölgede bir fiyat artışı görülebilir. Artan malzeme maliyeti (BoM) nedeniyle kullanıcıların Galaxy S25 Ultra için daha fazla ödeme yapması gerekebileceği bildirildi.

Samsung'un Galaxy S25 ve S25+'ı 12GB RAM ile piyasaya süreceği ve Galaxy S25 Ultra'nın 16GB RAM alabileceği söyleniyor. Öte yandan lansman etkinliği sırasında Galaxy S25 Slim olduğu iddia edilen dördüncü bir Galaxy S25 modelini tanıtabileceğine dair söylentiler de var.

Galaxy S25 serisinin nihayet Qi2 kablosuz şarj özelliğine ve Galaxy S25 Ultra'nın uydu bağlantısına kavuşabileceğine dair söylentiler de ortalıkta dolaşıyor.