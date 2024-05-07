Galaxy S25 sızdırıldı... Samsung'dan çok konuşulacak 'batarya' özelliği

07 May 2024 16:27 - Güncelleme : 07 May 2024 16:27

Teknoloji devi Samsung, Galaxy S24 serisini beş ay önce piyasaya sürmüştü. Galaxy S25'in tanıtılmasına da en az 7 ay var ve şimdiden yeni akıllı telefonun özellikleri sızdırılmış durumda.

Samsung Galaxy S24 ile birlikte tanıtılan Galaxy AI ekosistemi yeni modelde güçlenecek. Samsung, Galaxy S25'in bataryasına da yapay zeka desteği eklemeyi planlıyor. Bu özellik, 2025 yılının amiral gemisi telefonunun pil ömrünün yüzde 10 uzamasını sağlayacak.

PERFORMANSA ETKİ ETMEYECEK

İlk bakışta bu teknolojinin, Samsung Galaxy S25'in arka planda çalışan işlemleri kısıtlama yöntemini kullanacağını yani halihazırda kullanılan güç tasarrufu moduna benzeyeceğini düşünmüş olabilirsiniz. Ancak durum tam olarak öyle değil.

İddialara göre yapay zeka, Galaxy S25'te herhangi bir CPU veya GPU kısıtlaması yapmayacak. Bu da telefonunuzu her zamanki performansında kullanmaya devam ederken pil ömrünüzün daha verimli olacağı anlamına geliyor.

ESKİ MODELLERE DE GELEBİLİR

Bu özellik her ne kadar Galaxy S25'te tanıtılacak olsa da Samsung Galaxy S24 ya da S23 gibi alt modellere de getirebilir. Şirket yeni bir telefonundaki özellikleri eski cihazlarına getirmeyi bir süredir yapıyor. Bunun en son örneğini, Galaxy AI'nın Galaxy S23/S22 başta olmak üzere eski modellere sunulmasıyla yaşadık.

GALAXY S25 NE ZAMAN TANITILACAK?

Samsung Galaxy S serisi telefonlarını her yıl ocak veya şubat ayında lanse ediyor. Galaxy S24 18 Ocak 2024'te tanıtılmıştı, Galaxy S23 ise 1 Şubat 2023'te karşımıza çıktı. Muhtemelen Galaxy S25 de Ocak-Şubat 2025 tarihlerinde duyurulacaktır.