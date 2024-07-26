Galaxy S25 Ultra, batarya ve şarj hızı özellikleriyle hayal kırıklığına uğratabilir

26 Temmuz 2024 11:37 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 11:37

Samsung Galaxy S24 serisinin tanıtılmasının üzerinden 7 ay geçti ve Galaxy S25 serisinin duyurulmasına az bir zaman kaldı. Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonunun tasarım, performans ve kameralarda büyük iyileştirmeler getirmesi bekleniyor. Ancak pil kapasitesi ve şarj hızında iyileştirmeler bekliyorsanız, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

GALAXY S25 ULTRA PİL KAPASİTESİ VE ŞARJ HIZI AYNI KALIYOR

Güvenilir kaynak Ice Universe'e göre, Galaxy S25 Ultra, 5.000 mAh pil ve 45W hızlı şarj ile desteklenecek. Bu bilgi doğruysa, Samsung beşinci yılında da pil ve şarj konusunda bir yükseltme yapmamış olacak.

Hatırlatmak gerekirse Galaxy S20 Ultra, Samsung'un 5.000 mAh pil ve 45W hızlı şarj özellikli ilk telefonuydu. Öte yandan Samsung'un Çinli rakipleri, amiral gemisi denilen üst düzey akıllı telefonlarında 5.200 mAh veya 5.500 mAh pilleri kullanmaya başladı bile.

Gelecek yıl Çinli üreticilerin pil kapasitesini 6.000 mAh seviyesine çıkarmaları bekleniyor. Örneğin önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen OPPO Find X7 Ultra'nın 6,000mAh pile sahip olacağı bildiriliyor.

GALAXY S25 ULTRA ÖZELLİKLERİNDEN BAŞKA NELER BEKLENİYOR?

Pil yükseltmeleri olmayacak olsa da Galaxy S24 Ultra'ya göre Galaxy S25 Ultra'nın daha uzun ömürlü olması bekleniyor çünkü işlemcisi enerji verimliliği yüksek olacak. Telefonun, TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretilen Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini kullanacağı bildiriliyor.

Yaklaşan amiral gemisi telefonun gelecek yılın başlarında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Raporlara göre, yeni kavisli bir arka tasarıma, 200 Megapiksel ana arka kameraya, üç 50 Megapiksel yardımcı arka kameraya (ultra geniş, telefoto ve süper telefoto) ve Android 15 tabanlı One UI 7.1 yazılımına sahip olacak. Yedi yıl boyunca Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak.