Galaxy S25 Ultra ile iPhone 16 Pro Max karşılaştırıldı: Çerçeve farkı gözlerden kaçmadı

17 Eylül 2024 13:54 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 13:56

Apple, iPhone 16 serisini tanıttı. Şimdi Samsung'un amiral gemisi modellerinin piyasaya sürüleceği gün için geri sayıma geçildi. iPhone 16 Pro Max, ince çerçeveleri sayesinde Galaxy S24 Ultra'dan bir gömlek daha üstün. Ancak Güney Koreli şirket, aradaki farki S25 Ultra ile kapatabilir. Peki Galaxy S25 Ultra ne zaman tanıtılacak ve özellikleri nasıl olacak?

Apple, bu ayın başlarında iPhone 16 serisini tanıttı ve serinin Pro modelleri olan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max​, son derece ince çerçeveleriyle dikkat çekti. Hatta bu modellerin çerçeveleri, Samsung'un Galaxy S24 serisi akıllı telefonlarına göre daha ince olduğu için Güney Koreli şirket ciddi eleştiriler aldı. Ancak Samsung, Galaxy S25 Ultra ile bu duruma güçlü bir cevap vermeye hazırlanıyor.

GALAXY S25 ULTRA VS IPHONE 16 PRO MAX

X/Twitter'da güvenilir sızıntı kaynaklarından UniverseIce, Galaxy S25 Ultra'nın Galaxy S24 Ultra'ya kıyasla 0,2 mm daha ince çerçevelere sahip olacağını iddia etti. Bu da Galaxy S25 Ultra'nın, iPhone 16 Pro Max'ten daha ince çerçeveler sunacağı anlamına geliyor.

Sızıntıya ek olarak, yeni bir render görüntüsü de ortaya çıktı. Görseller, telefonun önceki sızıntılarla büyük ölçüde benzer bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. En büyük fark ise cihazın daha yuvarlak köşelerle gelmesi.

GALAXY S25 ULTRA, IPHONE 16 PRO MAX İLE AYNI EKRAN BOYUTUNA SAHİP

Galaxy S25 Ultra'nın 6,9 inç boyutunda bir ekranla gelmesi bekleniyor. Aynı ekran boyutuna sahip olan iPhone 16 Pro Max ile kıyaslandığında, daha ince çerçeveler sayesinde S25 Ultra'nın biraz daha kısa ve dar olacağı düşünülüyor. Bu durum, telefonun elde daha rahat bir kullanım sunacağı anlamına gelebilir.

GALAXY S25 ULTRA NE ZAMAN TANITILACAK?

Galaxy S25 Ultra'nın çerçeve inceliği hakkında detaylar netleşse de, standart Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modelleri için henüz çerçeve boyutlarıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Samsung'un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliği 2025 Şubat ayında gerçekleşecek ve o zamana kadar bu modellerle ilgili daha fazla bilgiye ulaşılması bekleniyor.

S25 ULTRA'NIN BEKLENEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Galaxy S25 Ultra, sadece ince çerçeveleriyle değil, aynı zamanda teknik özellikleriyle de dikkat çekecek. Cihazın Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile donatılması bekleniyor. Ayrıca 16 GB'a kadar RAM, gelişmiş kamera sistemleri, Android 15 tabanlı One UI 7.1, uydu bağlantısı desteği ve daha hızlı şarj özellikleri de Galaxy S25 Ultra'nın öne çıkan diğer özellikleri arasında yer alıyor.