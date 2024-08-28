Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max'e meydan okuyacak: İşte Samsung'un büyük sürprizi!

28 Ağustos 2024 16:15 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:15

Google, Pixel 9 Pro XL modelini henüz tanıttı ve iPhone 16 Pro Max'in önümüzdeki ay tanıtılacak Apple telefonlarından biri olması bekleniyor. Ancak Samsung Galaxy S25 Ultra her ikisini de iki önemli yönden yenebilir gibi görünüyor. İşte detaylar!

Teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından Ice Universe, Samsung'un 2025 Ocak ayında piyasaya sürmesi beklenen Galaxy S25 Ultra'nın, piyasaya sürülecek diğer "Ultra" modellerden daha ince ve hafif olacağını iddia etti.

GALAXY S25 ULTRA, IPHONE 16 PRO MAX'İ GEÇECEK

Ice Universe'ün paylaşımına göre, Galaxy S25 Ultra'nın tasarımında önemli değişiklikler var. Özellikle ekran çerçeveleri inceltilmiş ve bu sayede ekran boyutu 6,79 inçten 6,86 inç seviyesine yükseltilmiş. Ancak telefonun yuvarlatılmış köşeleriyle tasarlandığı biliniyor.

Ancak kaynak Galaxy 25 Ultra'nın ne kadar ince ya da hafif olabileceği konusunda başka bir şey söylemiyor. Referans olarak, S24 Ultra önden arkaya 8,6 mm ölçülerinde ve 233 gram ağırlığında. Pixel 9 Pro XL modeliyse 8,5 mm kalınlığında ve 221 gram ağırlığında.

Ice Universe'ün verdiği bilgilere göre, telefon 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile donatılacak. Bu, Samsung'un Galaxy S24 Ultra ile sunduğu özelliklerin benzerliğini korurken, hızlı şarj konusunda geride kalmasına neden olabilir. Zira günümüzde üst düzey birçok Android telefon 100W üzeri hızlı şarj teknolojisi sunarak rekabette öne çıkıyor.