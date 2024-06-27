Galaxy S25 Ultra tasarımı sızdı... Samsung'dan şaşırtan değişiklik

27 Haziran 2024 16:15 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 16:16

Teknoloji meraklılarının piyasaya sürülmesi için şimdiden geri sayıma başladığı Galaxy S25 Ultra modelinin tasarımına ilişkin yeni bilgi paylaşıldı. Özellikle Samsung ürünlerini mercek altına alan Ice Universe, yeni modele ilişkin son bilgiyi X'te takipçileriyle paylaştı.

Galaxy S25 Ultra ile şirketin son yıllardaki en büyük tasarım değişikliklerinden birini yapacağı belirtiliyor.

S25 ULTRA, YUVARLATILMIŞ KÖŞELERE SAHİP OLABİLİR

Ice Universe'nin iddiasına göre S25 Ultra yuvarlatılmış köşelere sahip bir kasayla piyasaya sunulacak. Bu tasarımın, hem uzun süreli kullanımda kullanıcının avucuna zarar vermeyeceği hem de telefonu tek elle kullanmayı kolaylaştıracağı vaat ediliyor.

Yuvarlatılmış köşeli tasarımla gelen son Galaxy Ultra modeli, S21 Ultra olarak karşımıza çıkmıştı. Samsung, sonlandırılan Note serisinden kalma bu tasarımdan vazgeçerek S22 Ultra, S23 Ultra ve S24 Ultra'da keskin hatlı köşelere yer verdi.

Samsung, 2025'in ocak veya şubat ayında Galaxy S25 serisini tanıtacak. Seride üç model yer alması bekleniyor: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra.

Not: Görseller temsili olarak kullanılmıştır.