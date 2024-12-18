Galaxy S25 Ultra'nın çerçeve boyutları ortaya çıktı! iPhone 16 bile kıskanacak

18 Aralık 2024 12:02 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 12:03

Ocak ayında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S25 serisiyle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. İddiaya göre serinin en üst modeli olan Galaxy S25 Ultra, çerçeve inceliğiyle Xiaomi 15 ve iPhone 16 Pro Max gibi modelleri geride bırakan bir tasarımla gelecek.

Samsung​'un yaklaşmakta olan Galaxy S25 Ultra​ modelinin çok ince ekran çerçeveleriyle geleceği zaten söylentiler arasındaydı, ancak bugün buna ek bir detay daha eklendi. Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre, S25 Ultra gerçekten çerçeve konusunda zirveye oturacak ve Xiaomi 15 ile iPhone 16 Pro Max gibi çerçeveleri oldukça ince olan telefonları bile geride bırakacak.

SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA, ÇERÇEVELERİYLE HAYRAN BIRAKACAK

Her iki model de etkileyici derecede küçük çerçeveleriyle öne çıkmakta. Ancak S25 Ultra bu konuda bir adım öne geçecek. Aşağıda yer alan render fotoğrafı, cihazın çerçeveleri açısından ne beklenebileceğini göstermek amacıyla tasarlandı.

Ice Universe ayrıca S25 Ultra'nın bazı renk seçenekleri hakkında da bilgiler verdi. Mavi model, açık mavi bir arka yüzeye ve "mavi tonlu gümüş" metal bir çerçeveye sahip olacak. Siyah model ise siyah bir arka yüzeye ve gümüş bir çerçeveye sahip olacak.

Beyaz modelde ise çok açık bir gümüş çerçeve ve "gümüş tonlu beyaz" bir arka yüzey bulunacak. Son olarak, gri modelin arkası altın tonlu bir gri ve çerçevesi de uyumlu bir renkte olacak.

GALAXY S25 NE ZAMAN TANITILACAK?

Galaxy S25 Ultra'nın önümüzdeki ay Galaxy S25 ve Galaxy S25+ ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

GALAXY S25 TEKNİK ÖZELLİKLERİ (BEKLENEN)