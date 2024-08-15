Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı ilk kez sızdı: Ekranda büyük bir değişiklik var

15 Ağustos 2024 17:46 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:48

Apple bunu da yaptı! iPad'leri 'robota' çeviren cihaz geliyor

Apple bunu da yaptı! iPad'leri 'robota' çeviren cihaz geliyor

Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S25 Ultra'nın tanıtımına henüz aylar olsa da cihazla ilgili sızıntılar şimdiden teknoloji dünyasında yankı uyandırdı. Güvenilir sızıntı kaynağı "IceUniverse" tarafından paylaşılan bir görsel, Galaxy S25 Ultra'nın olası ön tasarımını gözler önüne seriyor.

GALAXY S25 TASARIMI NASIL OLACAK?

IceUniverse'nin paylaştığı görsele göre Galaxy S25 Ultra, önceki model Galaxy S24 Ultra'nın keskin köşelerine kıyasla daha yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. SamMobile'ın değerlendirmesine göre bu değişiklik, kullanıcıların telefonu daha rahat tutmalarını sağlayacak.

Ayrıca aynı kaynağın paylaştığı bir diğer görüntü de, Galaxy S24 Ultra ile Galaxy S25 Ultra'nın ön tasarımlarını karşılaştırıyor. Yeni modelin ekran boyutunun ve ekran en-boy oranının, Galaxy S24 Ultra ile üç aşağı beş yukarı aynı olacağı anlaşılıyor.

İşte Galaxy S25 Ultra'ya ait olduğu iddia edilen görüntü:

Sol: S24 Ultra, Sağ: S25 Ultra

SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA TEKNİK ÖZELLİKLERİ (BEKLENEN)

İddialarda yer alan bilgiye göre Samsung Galaxy S25 Ultra, arka tarafında 200 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel telefoto kamera, 50 Megapiksel süper telefoto kamera ve 50 Megapiksel ultra geniş açı kamera taşıyacak. Ön tarafta ise 12 Megapiksellik bir özçekim kamerası yer alacak. Cihazın 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği de selefiyle benzer olacak.

Galaxy S25 Ultra'nın 3nm'lik ve Qualcomm'un özel Oryon CPU çekirdeklerine sahip Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini kullanacağı söyleniyor. Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modellerinin ise Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 2500 çipiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.