 Serhat Yıldız

Galaxy S26’ya 100 dolarlık zammın sebebini açıkladı

Samsung, Galaxy S26 ve S26 Plus’ta 100 dolarlık fiyat artışına gitti. Şirket yöneticisi Won-Joon Choi, yükselen bellek maliyetlerinin zammı kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi.

Galaxy S26’ya 100 dolarlık zammın sebebini açıkladı
Serhat Yıldız
28.02.2026
28.02.2026
’un yeni amiral gemisi serisi daha tanıtım aşamasında fiyat tartışmalarını beraberinde getirdi. Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinde yapılan 100 dolarlık artış, özellikle önceki nesille kıyaslayan kullanıcıların tepkisini çekti.

Galaxy S26’ya 100 dolarlık zammın sebebini açıkladı

Şirketin yöneticilerinden Won-Joon Choi, verdiği bir röportajda bu artışın temel nedenini açıkça dile getirdi: Bellek fiyatları. Choi’ye göre küresel ölçekte yaşanan maliyet artışı, fiyatlara doğrudan yansıdı. Yani işin özeti şu; donanım tarafındaki kriz, etikete zam olarak döndü.

BAŞLANGIÇ FİYATI 899 DOLARA ÇIKTI

Yeni seride Galaxy S26’nın başlangıç fiyatı 899 dolar olarak belirlendi. Galaxy S26 Plus ise 1.099 dolardan satışa sunuldu. Oysa bir önceki nesilde Galaxy S25 799 dolardan, Galaxy S25 Plus ise 999 dolardan başlıyordu. En üst model Galaxy S26 Ultra cephesinde ise bir değişiklik yok. 1.299 dolarlık fiyat korunmuş durumda. Bu da aslında zam kararının özellikle standart ve Plus modellere odaklandığını gösteriyor. Türkiye fiyatları da dikkat çekici. Galaxy S26 70.499 TL, S26 Plus 82.499 TL ve S26 Ultra 121.999 TL’den başlayan etiketlerle raflarda yerini aldı. Açıkçası bu rakamlar birçok kullanıcı için epey yüksek bulundu.

Galaxy S26’ya 100 dolarlık zammın sebebini açıkladı

128 GB KALDIRILDI, BAŞLANGIÇ 256 GB OLDU

Samsung’un yaptığı tek değişiklik fiyat değil. Şirket, standart modelde 128 GB depolama seçeneğini tamamen kaldırdı. Artık başlangıç kapasitesi 256 GB. Bu hamle, ilk bakışta fiyat artışını bir miktar dengeleyen bir adım gibi görünüyor. Yani kullanıcı daha yüksek depolama alanıyla başlıyor. Ancak yine de 100 dolarlık farkın tamamını açıklamaya yetip yetmediği tartışmalı.

HAM MADDE VE VERGİLER DE ETKİLİ

Choi, bellek maliyetlerinin yanı sıra yükselen ham madde fiyatları ve gümrük vergilerinin de zamda payı olduğunu belirtti. Fakat özellikle bellek tarafındaki krizinin etkisinin “büyük” olduğunu vurguladı.

