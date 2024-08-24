GeForce Now oyun listesi artıyor: Black Myth: Wukong dahil 24 popüler oyun listede!
GeForce Now oyunları, NVIDIA'nın son güncellemesiyle genişleyerek 25 yeni oyun ekledi. Bunlar arasında dikkat çekenlerden biri de mitolojik RPG Black Myth: Wukong oldu. Ek olarak dünya genelinde çok popüler olan 24 oyun daha GeForce Now'dan oynanabilecek.
GeForce Now oyun listesi, NVIDIA tarafından duyurulan yeni eklemelerle genişlemeye devam ediyor. Platforma son olarak, mitolojik hikayesi ve etkileyici grafikleriyle son günlerde ortalığı kasıp kavuran Black Myth: Wukong dahil olmak üzere 25 yeni oyun ekleniyor. Bu güncellemeyle birlikte, GeForce Now oyunları artıyor.
BLACK MYTH: WUKONG, GEFORCE NOW PLATFORMUNDA
Çin merkezli Game Science stüdyosu, geçtiğimiz günlerde "Black Myth: Wukong" oyununu kullanıma sunmuştu. Çıkar çıkmaz Steam'in "En Çok Oynanan Oyunlar" listesinin başına yerleşen RPG, Cyberpunk 2077 ve Counter-Strike gibi rakiplerini bile geride bırakmıştı.
Black Myth: Wukong GeForce Now platformunda artık oynanabilecek. Oyunu Steam veya Epic Games Store üzerinden satın almış kişiler, herhangi bir oyun konsolu veya bilgisayara sahip olmadan, sadece iyi bir internet bağlantısıyla GeForce Now'dan oynayabilecek.
YENİ GEFORCE NOW OYUNLARI
NVIDIA'nın internet sitesindeki paylaşıma göre, yeni GeForce Now oyunları şöyle:
- Black Myth: Wukong - 19 Ağustos - Steam, Epic Games Store
- Final Fantasy XVI Demo - 19 Ağustos - Steam (Yeni çıkış)
- GIGANTIC: RAMPAGE EDITION - 22 Ağustos - Epic Games Store (Ücretsiz)
- Skull & Bones - 22 Ağustos - Steam (Yeni çıkış)
- Alan Wake’s American Nightmare - Xbox, Microsoft Store
- Commandos 3 – HD Remaster - Xbox, Microsoft Store
- Desperados III - Xbox, Microsoft Store
- The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos - Xbox, Microsoft Store
- The Flame in the Flood - Xbox, Microsoft Store
- FTL: Faster Than Light - Xbox, Microsoft Store
- Genesis Noir - Xbox, PC Game Pass
- House Flipper - Xbox, PC Game Pass
- Medieval Dynasty - Xbox, PC Game Pass
- My Time At Portia - Xbox, PC Game Pass
- Night in the Wood - Xbox, Microsoft Store
- Offworld Trading Company - Xbox, PC Game Pass
- Orwell: Keeping an Eye On You - Xbox, Microsoft Store
- Project Winter - Xbox, Microsoft Store
- Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Xbox, Microsoft Store
- Sid Meier’s Civilization VI - Steam, Epic Games Store, Xbox, Microsoft Store
- Sid Meier’s Civilization V - Steam
- Sid Meier’s Civilization IV - Steam
- Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth - Steam
- Spirit of the North - Xbox, PC Game Pass
- Wreckfest - Xbox, PC Game Pass
GEFORCE NOW ÖZELLİKLERİ VE FİYAT BİLGİLERİ
GeForce Now, herhangi bir donanım gereksinimi olmadan AAA oyunlar dahil olmak üzere yüzlerce PC oyununun oynanabileceği bir cloud gaming platformu olarak karşımıza çıkıyor.
GeForce Now fiyatları şöyle:
- Aylık 340 TL
- 3 aylık 800 TL
- 6 aylık 1580 TL
- 11 + 1 aylık 2880 TL