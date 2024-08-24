GeForce Now oyun listesi artıyor: Black Myth: Wukong dahil 24 popüler oyun listede!

24 Ağustos 2024 10:48 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 10:48

GeForce Now oyun listesi, NVIDIA tarafından duyurulan yeni eklemelerle genişlemeye devam ediyor. Platforma son olarak, mitolojik hikayesi ve etkileyici grafikleriyle son günlerde ortalığı kasıp kavuran Black Myth: Wukong dahil olmak üzere 25 yeni oyun ekleniyor. Bu güncellemeyle birlikte, GeForce Now oyunları artıyor.

BLACK MYTH: WUKONG, GEFORCE NOW PLATFORMUNDA

Çin merkezli Game Science stüdyosu, geçtiğimiz günlerde "Black Myth: Wukong" oyununu kullanıma sunmuştu. Çıkar çıkmaz Steam'in "En Çok Oynanan Oyunlar" listesinin başına yerleşen RPG, Cyberpunk 2077 ve Counter-Strike gibi rakiplerini bile geride bırakmıştı.

Black Myth: Wukong GeForce Now platformunda artık oynanabilecek. Oyunu Steam veya Epic Games Store üzerinden satın almış kişiler, herhangi bir oyun konsolu veya bilgisayara sahip olmadan, sadece iyi bir internet bağlantısıyla GeForce Now'dan oynayabilecek.

YENİ GEFORCE NOW OYUNLARI

NVIDIA'nın internet sitesindeki paylaşıma göre, yeni GeForce Now oyunları şöyle:

Black Myth: Wukong - 19 Ağustos - Steam, Epic Games Store

- 19 Ağustos - Steam, Epic Games Store Final Fantasy XVI Demo - 19 Ağustos - Steam (Yeni çıkış)

- 19 Ağustos - Steam (Yeni çıkış) GIGANTIC: RAMPAGE EDITION - 22 Ağustos - Epic Games Store (Ücretsiz)

- 22 Ağustos - Epic Games Store (Ücretsiz) Skull & Bones - 22 Ağustos - Steam (Yeni çıkış)

- 22 Ağustos - Steam (Yeni çıkış) Alan Wake’s American Nightmare - Xbox, Microsoft Store

- Xbox, Microsoft Store Commandos 3 – HD Remaster - Xbox, Microsoft Store

- Xbox, Microsoft Store Desperados III - Xbox, Microsoft Store

- Xbox, Microsoft Store The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos - Xbox, Microsoft Store

- Xbox, Microsoft Store The Flame in the Flood - Xbox, Microsoft Store

- Xbox, Microsoft Store FTL: Faster Than Light - Xbox, Microsoft Store

- Xbox, Microsoft Store Genesis Noir - Xbox, PC Game Pass

- Xbox, PC Game Pass House Flipper - Xbox, PC Game Pass

- Xbox, PC Game Pass Medieval Dynasty - Xbox, PC Game Pass

- Xbox, PC Game Pass My Time At Portia - Xbox, PC Game Pass

- Xbox, PC Game Pass Night in the Wood - Xbox, Microsoft Store

- Xbox, Microsoft Store Offworld Trading Company - Xbox, PC Game Pass

- Xbox, PC Game Pass Orwell: Keeping an Eye On You - Xbox, Microsoft Store

- Xbox, Microsoft Store Project Winter - Xbox, Microsoft Store

- Xbox, Microsoft Store Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Xbox, Microsoft Store

- Xbox, Microsoft Store Sid Meier’s Civilization VI - Steam, Epic Games Store, Xbox, Microsoft Store

- Steam, Epic Games Store, Xbox, Microsoft Store Sid Meier’s Civilization V - Steam

- Steam Sid Meier’s Civilization IV - Steam

- Steam Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth - Steam

- Steam Spirit of the North - Xbox, PC Game Pass

- Xbox, PC Game Pass Wreckfest - Xbox, PC Game Pass

GEFORCE NOW ÖZELLİKLERİ VE FİYAT BİLGİLERİ

GeForce Now, herhangi bir donanım gereksinimi olmadan AAA oyunlar dahil olmak üzere yüzlerce PC oyununun oynanabileceği bir cloud gaming platformu olarak karşımıza çıkıyor.

GeForce Now fiyatları şöyle: