"Geldik, yoktunuz" devri bitiyor: Amazon teslimat robotları kapınıza kadar gelecek

Amazon teslimat süreçlerinde devrim niteliğinde bir projeye start verdi. Teslimat aracından inerek doğrudan müşterilere paket ulaştırması hedeflenen insansı robotlar, şimdilik San Francisco'daki özel bir "insansı parkta" test ediliyor. Ancak asıl sürpriz, bu teknolojinin yakın gelecekte gerçek sokaklara çıkacak olması.

Yakın gelecekte kapınızı çalan kişinin bir kurye değil de iki ayağı, kamerası ve sensörleri olan bir robot olma ihtimali hiç de uzak değil. E-ticaret şirketi Amazon, Rivian elektrikli teslimat araçlarıyla entegre çalışacak insansı robotları test etmeye başladı. Şirketin amacı, bu robotların araçlardan inip, paketi doğrudan sizin kapınıza kadar getirmesi.

TESLİMAT ROBOTLARI ŞU ANDA TEST EDİLİYOR

The Information'un haberine göre, San Francisco'daki ofisinde kurduğu "insansı park" adlı test alanında Amazon, robotları gerçek dünya koşullarına benzer engelli bir alanda deneyecek.

İçinde bir Rivian teslimat aracının da yer aldığı parkurda, robotların araçtan inip çeşitli engelleri aşarak paketi hedefe ulaştırması bekleniyor. İlk etapta Çin merkezli Unitree'nin robotları kullanılıyor ancak farklı üreticilerden gelen modeller de sırada.

Amazon, donanımı dışarıdan alsa da bu robotları yönetecek beyin gücünü kendi geliştiriyor. DeepSeek-VL2 ve Alibaba'nın Qwen yapay zeka modellerini temel alan özel bir yazılım üzerinde çalışan şirket, robotları önce bu test parkurunda deneyecek, ardından sokaklara çıkaracak.

AKILLARDAKİ SORU: 'GELDİK YOKTUNUZ' DİYECEKLER Mİ?

Elbette robotlar teknolojik olabilir ama insan alışkanlıklarını da "öğrenebilirler" mi dersiniz? Bir şeyler sipariş veren hemen hemen herkes, evde olmanıza rağmen zile bile basmadan "geldik, yoktunuz" notunu kapıya iliştirip giden kuryelere denk gelmiştir.

Şimdi akıllara şu soru geliyor: İnsansı robotlar da bu "geleneksel kurye refleksini" benimseyip, size paketi getirmeden kapıya sessizce yaklaşıp "yoktunuz" mesajı mı bırakacak?

Belki de ileride, robot kurye size dönüp "Kapı zili bozuktu, algoritmam çalmadı" bahanesini bile sunabilir.