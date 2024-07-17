Geleceğin 'Bayraktarları' Kayseri'deki atölyelerde yetişiyor! "Herkesi buraya davet ediyoruz"

17 Temmuz 2024 14:25 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 14:44

Kayseri Kocasinan Belediyesi, 12-25 yaş aralığındaki gençlere üç farklı kategoride kurs ve atölye çalışmalarına katılma imkânı sunan AR-GE ve İnovasyon Merkezi'ni hayata geçirdi.

Havacılık, yapay zeka ve robotik alanlarına merakı olan gençler, bu kategorilerde verilen kurslara ve atölye çalışmalarına katılarak ileride seçecekleri meslekleri farklı bakış açılarıyla öğrenebilecek. Öğrenciler, merkezde eğitim almakla kalmayacak, aynı zamanda edindiği bilgileri atölyelerde pratiğe dökebilecek.

YAZ OKULUNDA 50 KİŞİLİK İKİ GRUBA HİZMET VERİLİYOR

Kocasinan Belediyesi AR-GE ve İnovasyon Merkezi Koordinatörü Mustafa Ülker, merkezde yaz okulunda 50 kişilik iki gruba hizmet verdiklerini söyledi.

"Şu anda merkezimizde havacılık, robotik ARDUINO da içerisinde olmak üzere ve yapay zeka alanında üç farklı kategoride hem kurslarımız hem de atölyelerimiz var" diyen Ülker, sözlerine şöyle devam etti:

"Mevcutta yaz okulu olması sebebiyle sabah ve öğlenci gruplarımızla birlikte toplamda 50 kişiye hizmet ediyoruz. Bu sayıda yeni başlamamız da etken olarak bakıldığında bundan sonrasında da artarak devam edeceğine inanıyoruz.

Buradaki çalışmalarımızda Tozkoparan, kendi kendine şerit takibi yapan robotlarımız ve havacılık atölyesinde de İHA ve faydalı yük taşıyan insansız hava araçlarımızın hem atölyesini hem de kurslarını devam ettiriyoruz. Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu KOCAFEST'e tabii ki katılıyoruz. Orada da organizatörlüğü Kocasinan Belediyesi yapıyor ve Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar bu konuda ilme ve bilime çokça desteği ile birlikte bizlere de her türlü imkanı sağlıyor."

"BİR SELÇUK BAYRAKTAR ÇIKMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Ülker, taleplerin fazla olduğunu ve tesisin talepler karşısında yetersiz kalmaya başladığını söyleyerek, öğrencilerin buraya gelip kendilerine bir vizyon katmasını ve gelecekte sahip olmak istedikleri meslekleri buralardan daha farklı şekillerde görmelerini istediklerini anlattı. "Belki de bir Selçuk Bayraktar çıkmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gençlerin teknolojik alanda hem kendilerini geliştirmelerini hem de ülkemize hizmet etmelerini çok istediklerini kaydeden Ülker, "ayağı yere basmayan herkesi buraya davet ediyoruz" dedi ve ekledi:

"12-25 yaş arasındaki gruplara hem kurslarımız devam ediyor hem de daha fazlası için projelerimizde de destek veriyoruz. Proje grupları, takımları varsa da hep birlikte çalışmayı umut ediyoruz. İnovasyon merkezinin ilk açıldığı zamanlar yerel halkın talepleri burada çok fazlaydı."

'Burası ne olacak?', 'İnovasyon nedir?' tarzında çok fazla soru aldıklarına dikkati çeken Ülker, "Sonrasında paylaşımlarımızla birlikte kurslara çok fazla talep oldu ve sabahçı, öğlenci gruplarıyla birlikte bu sayı artık tesisimizi yetersiz hale getirdi. Bundan sonraki süreçte de daha farklı gruplarla, daha fazla imkanlarla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.