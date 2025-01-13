Geleneksel evlerin devri bitiyor: Norveç'te harcadığından fazla enerji üreten bina yaptılar

13 Ocak 2025 10:22 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:22

Norveç'in Trondheim şehrinde yer alan Powerhouse Brattørkaia isimli bina, tükettiği enerjinin iki katını üreten ve karbon ayak izini altı yıl içinde sıfırlayacak şekilde tasarlandı. Çatısındaki güneş panelleri, enerji kuyuları ve deniz suyu kullanılan sistemleri sayesinde kendi ihtiyacını fazlasıyla karşılayabiliyor.

Norveç​'in 63. enleminde, Trondheim şehrinde yükselen Powerhouse Brattørkaia adlı bina, tükettiği enerjinin iki katını üretecek şekilde tasarlandı. Sekiz katlı ve 18 bin 200 metrekarelik bu bina, yalnızca kendi enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, ürettiği fazla enerjiyle çevresine de katkıda bulunuyor.

DİĞER BİNALARIN DA KARBON AYAK İZİNİ AZALTACAK

Daha da etkileyici olan, bu bina inşaattan günlük kullanımına ve hatta yıkımına kadar tüm süreçlerdeki karbon emisyonlarını altı yıl içinde sıfırlayacak şekilde dizayn edilmiş. Altı yılın sonunda ise ömrü boyunca diğer binaların karbon ayak izini azaltacak şekilde enerji üretmesi hedeflenmekte.

Powerhouse Brattørkaia'nın karbon nötr hedefine ulaşmasında inşa sürecinin detaylı planlaması etkili oldu. İnşa süreci o kadar kılı kırk yararak ilerlemiş ki, binada kullanılan tüm malzemelerin doğadan çıkarılması, işlenmesi ve taşınması sırasında oluşan karbon emisyonları bile hesaplanıp denetim altına alınmış. Enerji pozitif performansı sayesinde, binanın yanında yer alan otobüs durağına pantograflı bir şarj istasyonu kurularak şehir içi elektrikli otobüslerin de desteklenmesi sağlanmış.

Binanın enerji üretiminde, 3 bin metrekarelik çatısında ve güney cephesinde yer alan güneş panelleri başrolde. 19° açıyla yerleştirilen paneller, binanın enerji ihtiyacının iki katını karşılayacak şekilde elektrik üretiyor. Düşük enerji tüketimini sağlamak için binada birçok teknoloji kullanılıyor: İnsan ve ışık sensörleri, otomatik perdeler ve ayarlanabilir LED aydınlatmalar.

BİNANIN ISITMA VE SOĞUTMASI

Binanın ısıtma ve soğutma sistemleri iki temel kaynağa dayanmakta: yer altına yapılan enerji kuyuları ve deniz suyu. Kış aylarında, toprak altından çekilen ısı enerji pompası ile binanın ısıtılmasında ve sıcak su ihtiyacında kullanılıyor. Yazın ise deniz suyu, soğutma sistemlerinin ana kaynağı olarak devreye giriyor.