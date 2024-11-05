Gelişmiş anti-dron sistemi TUZOQ, ihracat başarısı yakaladı! 500 dronu aynı anda tespit edebiliyor

05 Kasım 2024 09:26 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:28

BayGalata’nın geliştirdiği TUZOQ Anti-dron Sistemi, 500 dronu aynı anda tespit ve imha edebilen 4D teknolojisiyle uluslararası pazarda büyük ilgi gördü. Sistem, Bangladeş ile Afrika ülkelerine ihracat başarısına ulaştı.

İstanbul merkezli BayGalata, anti-dron teknolojisinde önemli bir başarıya imza attı. BayGalata, Türk savunma sanayiindeki ürünleri ürünleri keşfedilmemiş pazarlarla buluşturmayı hedefliyor. Şirketin özgün çözümlerinden biri olan TUZOQ Anti-dron Sistemi, uluslararası pazarda ilk ihracatını gerçekleştirdi ve yurt dışından yeni siparişlerle talep görmeye başladı.

BAYGALATA, BİRÇOK ALANDA FAALİYET GÖSTERİYOR

Büyük çapta yerli üreticilerle işbirliğine giderek tedarik ettiği ekipman ve ürünlerden dizayn, modelleme, entegrasyon ve yazılım altyapılarıyla özgün çözümler BayGalata, birçok alanda faaliyet gösterse de ağırlıklı olarak şu alanlarda bulunuyor:

Hafif silah

Zırhlı personel taşıyıcılar

Bulutaltı taktik silahlı ve silahsız dronlar

Elektronik harp

Anti-dron sistemleri

Sınır güvenliği

Helikopter modernizasyonu/silahlandırması

ŞUBAT 2023'TE GELİŞTİRİLDİ

Çoğunlukla TUZOQ, TUWEK, BayGun ve BayAmmo markalarıyla ihracat faaliyetleri yürüten şirket, 2 ayrı özgün silahı öz kaynaklarıyla geliştirdi ve uluslararası patentleri için onay aldı. BayGalata, ticari olarak kolayca satın alınabilen ve patlayıcılar/harp başlıklarıyla ciddi bir tehdit haline getirilen dronlara yönelik karşı tedbir çözümlerini gündemine aldı.

Başlangıçta terörist gruplar tarafından kritik noktalara saldırı amacıyla kullanılan dronlar, Rusya-Ukrayna savaşıyla yakın muharebenin de vazgeçilmez silahlarından biri haline geldi. BayGalata, bu ihtiyaçtan hareketle farklı görev ve yeteneklere sahip sistemleri özgün yazılımla bir araya getirerek TUZOQ Anti-dron Sistemi'ni oluşturdu.

TUZOQ, Şubat 2023'te geliştirilmeye başlandı. Eylül ayında Bangladeş Özel Kuvvetleri'nin kullanımına açılarak ihracat başarısına ulaştı.

TUZOQ, 4D YAKLAŞIMIYLA GELİŞTİRİLD

"Detect/Tespit", "Define/Tanımla", "Deter/Engelle", "Destroy/İmha" olmak üzere 4D yaklaşımı ile özgün mimariyle geliştirilen TUZOQ, kullanılan ürünler ve özgün yazılımla 5 kilometre çapında alanda aynı anda 500 dronu tespit edebiliyor ve tanımlayabiliyor. Sistem içerisinde radar, elektro-optik kamera, RF sensör, jammer, spoofer, mikrodalga yayınlayıcılar ve farklı fiziki imha seçenekleri sunulabiliyor.

BayGalata, TUZOQ'ı anti-dron sistemleri içerisinde dünyadaki "en kapsamlı entegrasyona sahip çözüm" olarak gösteriyor. TUZOQ ilk teslimatın ardından Bangladeş Özel Kuvvetleri tarafından Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı güvenliğinde kullanılacak.

2. VE 3. SİPARİŞLERİ AFRİKA ÜLKESİNDEN ALINDI

Sistem, Türk savunma sanayisine duyulan güven dolayısıyla yakın zamanda ülkede devlet yönetiminde yaşanan köklü değişimin ardından önceki yönetim tarafından başlatılan ve kabulü yapılan az sayıda projelerden biri oldu. TUZOQ'ın ikinci ve üçüncü siparişleri ise bir Afrika ülkesinden alındı.

BayGalata, anti-dron sistemlerine artan ihtiyaçtan hareketle yurt dışı satış ve pazarlama faaliyetlerini yoğunlaştıracak. Şirket, 2025-2026 döneminde TUZOQ için en az 12'si çok katmanlı entegre sistem olmak kaydıyla, toplamda 50 sistem kurmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, askeri çözümler yanında havalimanları, nükleer santraller, kritik binaların korunmasına yönelik sorumluluklar alınması hedefleniyor.

Sabit tesislerin yanında mobil TUZOQ çözümleriyle hareketli ya da konvoy halindeki unsurların dron tehdidine karşı korunmasına katkı sağlanıyor.