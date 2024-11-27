Gemini ve Spotify birleşti: Yapay zeka artık müzik çalabilecek

27 Kasım 2024 15:23 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:23

Google, yapay zeka asistanı Gemini'ın üçüncü taraf uzantılarını genişletmeye devam ediyor ve bu kapsamda Spotify ile entegrasyon sağladı. Android kullanıcıları, Spotify hesaplarını bağlayarak Gemini üzerinden müzik çalma, arama yapma ve göz atma gibi işlemleri sesli komutlarla gerçekleştirebilecek.

Google, üçüncü taraf Gemini uzantılarını genişletmeye devam ediyor. Daha önce WhatsApp ile Gemini entegre edilmiş ve bu sayede Android kullanıcılarının yapay zeka asistanını kullanarak sesli komutla WhatsApp'tan mesaj göndermeleri sağlanmıştı. Şimdi Spotify da sürecin bir parçası oldu.

Google, son haftalarda beş farklı Gemini uzantısını duyurmuştu: Google Home, WhatsApp, Telefon, Mesajlar ve Araçlar. Şu ana kadar yalnızca Google Home'un geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştığı görülürken, diğer uzantılar için bekleyiş devam ediyor. Spotify uzantısı ise sadece Android kullanıcıları için sunulacak ancak şu an için Uzantılar listesinde yer almıyor.

SPOTİFY İLE GEMİNİ BİRLİKTE NASIL KULLANILIR?

Spotify uzantısının kurulumu oldukça basit. Kullanıcılar, Spotify hesaplarını Google hesapları ile bağladıktan sonra Gemini uygulamasını kullanarak Spotify'da müzik çalabilir, arama yapabilir veya müziklere göz atabilir. Eğer Spotify hesabı henüz bağlanmamışsa, uygulama üzerinden bağlantı seçeneği sunulacak ve ekrandaki talimatları takip ederek işlemi kolayca tamamlayabileceksiniz.

Eğer Gemini'a birden fazla müzik hizmeti bağlıysa ve müzik çalarken spesifik bir uygulama belirtmediyseniz (örn. Spotify'da Sezen Aksu çal gibi), Gemini şarkıyı en son kullanmış olduğunuz müzik hizmeti üzerinden açacak.