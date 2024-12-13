Geminid meteor yağmuru için zaman geldi! Bu gece gökyüzü ışıl ışıl olacak

13 Aralık 2024 10:12 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:13

Geminid meteor yağmuru bu hafta sonu gökyüzünü ışıl ışıl yapacak. Geminid meteor yağmurunun en yoğun görüleceği zaman ise cuma gecesi ve cumartesi sabahı olacak. Peki Geminid meteor yağmuru Türkiye'de nereden izlenecek? İşte detaylar...

Phaethon adlı asteroitten kopan parçaların oluşturduğu Geminid meteor​ yağmuru her yıl gökyüzünü büyük bir şölene çeviriyor. Geminid meteor yağmuru 20 Aralık’a kadar izlenebilecek. Geminid meteor yağmurunun en görkemli anları, cuma akşamı gün batımından itibaren başlayacak ve cumartesi sabahına kadar sürecek.

ŞEHİR IŞIKLARINDAN UZAKLAŞIN

Geminid meteor yağmurunu izlemek için en uygun zaman saat 17.00’den şafak vaktine kadar olan saatlerdir. Şehir ışıklarından uzak, karanlık bir alan seçmek bu doğa olayını en görkemli şekilde izleme fırsatı sunacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURUNDAN DAHA GÖRKEMLİ

Astronomi uzmanları, Geminid meteor yağmurunu yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olarak değerlendiriyor. Astronom Dave Moore, bu doğa olayını “yılın en iyisi” olarak tanımlarken, Geminid’in popüler Perseid meteor yağmurunu geride bıraktığını belirtiyor.

TÜRKİYE'DEN GEMİNİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Geminid meteor yağmurunu Türkiye'den en iyi şekilde izlemek için büyük şehirlerin ışık kirliliği, meteorları görmeyi zorlaştırabilir. Bu nedenle; köyler, yaylalar veya şehirlerden uzak karanlık bir alan en uygun yerlerdir.

Meteor yağmurları sürekli ve yoğun bir şekilde görülmediği için sabırlı olmak gerekiyor. Yıldız haritaları veya astronomi uygulamalarında da yardım alınabilir.