Genç mühendisler, kablosuz haberleşmenin geleceğini TEKNOFEST'te şekillendirecek

01 Haziran 2024 12:58 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 13:00

Yeni nesil teknolojiler için yerli ve milli çözümler üreten ULAK Haberleşme'nin 'Kablosuz Haberleşme Yarışması'nda amaç, kablosuz haberleşme teknolojilerinde bilgi birikimini artırmanın yanı sıra geleceğin insan gücünü de yetiştirmek. 400'e yakın ekibinin başvuruda bulunduğu yarışmada genç mühendis adaylarını toplam 310 bin liralık ödül bekliyor.

TASARIMDAKİ PROBLEMLERE ÇÖZÜM ÜRETİLECEK

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaların arasında giren ve bu yıl ilk kez düzenlenecek 'Kablosuz Haberleşme Yarışması' ile genç mühendis adaylarının yeni haberleşme teknolojilerinin tasarımında karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmeleri ve yeni haberleşme teknolojilerinde bilgi birikimini artırmayı ve yetişmiş insan gücünü desteklemeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından 400'e yakın ekibin başvuruda bulunduğu yarışmaya başvurular 29 Şubat'ta sona erdi. Başvuran ekiplerden yaklaşık 100 tanesi, sistem ihtiyaçlarını tanımlama dokümanını teslim etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise 51 takım, ön tasarım elemelerini başarıyla tamamlayarak yoluna devam etti.

Temmuz ayı içerisinde tamamlanacak olan proje detay raporu aşamasını da başarıyla geçen takımlar 05-08 Eylül tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek olan finale katılmaya hak kazanacak.

BÜYÜK ÖDÜL 310 BİN TL

Antalya'da gerçekleşecek final etabında birinci olacak ekibe 120 bin lira, ikinci ekibe 100 bin lira ve üçüncü ekibe 90 bin lira olmak üzere toplam 310 bin liralık ödül verilecek. Bu ödüller, genç mühendislerin ve teknoloji meraklılarının inovasyonunu teşvik etmek amacıyla kazananlarla buluşacak.

ULAK Haberleşme'nin öncülüğünde gerçekleşen ve TEKNOFEST'in bir parçası olan Kablosuz Haberleşme Yarışması, Türkiye'nin teknoloji alanındaki potansiyelini ortaya koyacak ve haberleşme teknolojilerinde yeni çözümler geliştirilmesine katkı sağlayacak.