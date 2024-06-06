Genç mühendislerden tarıma yapay zeka dokunuşu: Büyük bir problemi çözdüler!

06 Haziran 2024 16:19 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 16:21

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi'nden bir grup öğrenci, yapay zeka ve tarım alanlarını entegre ederek, yararlı ve zararlı bitkilerin birbirlerinden ayırt edilmesini sağlayan bir proje geliştirdi.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Fatih Alperen Bulak, tarımla yapay zekayı birleştirerek yararlı bitkilerin korunmasını sağladıklarını söyledi. 19 kişilik bir ekiple beraber insansız kara araçları ürettiklerini belirten Bulak, şöyle konuştu:

"HEDEFİMİZ BİRİNCİLİK"

"İnsansız kara aracı olarak ilk önce bizim başladığımız sektör aslında tarımsal insansız kara araçları sektörüydü. Biz bu sektörde yapay zekayla tarımı birleştirerek aslında yararlı ve zararlı bitkilerin tanımlanması ve burada da zararlı bitkilerin köklerine yapay zeka ile ilaç sıkılması tarafında çalışmaktaydık. Bu sebeple yararlı ve zararlı bitkilerin aslında ayrımı yapılarak daha çok zararlı bitkilerin köküne bölgesel bir ilaçlama yaptığımız için yararlı bitkilerin de bu olumsuzluklardan kurtulmasını sağlıyorduk."

Geçen sene TEKNOFEST yarışmasında ve ondan önceki yarışmalarda 4. ve 5. olarak olduklarının bilgisini veren Bulak, "Bu sene de inşallah hedefimiz birincilik" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ ENDÜSTRİ 5.0'A ADAPTE ETMEK İSTİYORLAR

Bulak, çalışmaları ile Türkiye'nin endüstri 5.0'a adaptasyon sürecine katkı sağlamak istediklerini ifade etti. "Bir sonraki yarışma ise Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması. Bu yarışmada da aracımızın otomatik bir şekilde bir yerden bir yere sevkiyat yapmasını sağlayacağız" dedi.

Aracın, çizgi izleyerek ve yerdeki QR kodları okuyarak yolunu takip ettiğini ve şarjı yüzde 20'nin altına düştüğü zaman otomatik bir şekilde kenetlenmeler sayesinde gidip şarj olduğunu belirten Bulak, şu bilgiyi paylaştı:

"Ayrıca sanayideki lojistik alanındaki iyileştirmeler için de kullanıyoruz. Artık insansız kara araçları aslında endüstri 5.0'ın da getirdiği yeniliklerle şirketler için tamamen yapay zeka destekli programların ve araçların yapılması onlar için bayağı kolaylık sağlıyor. Büyük birçok şirket de şu anda tamamen yapay zeka üzerine çalışıyor. Biz de bu sebeple Türkiye'nin de endüstri 5.0'a kendini adapte etmesi için çalışmaktayız" ifadelerini kullandı.