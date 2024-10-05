Gençler, pilot olma deneyimini TEKNOFEST'te yaşıyor

05 Ekim 2024 15:41 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 15:41

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Adana'da 4. gününde büyük ilgiyle devam ediyor. KTO Karatay Üniversitesi, gençlere pilot olma deneyimi yaşatacak bir alan kurdu.

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Teknoloji ve havacılığa meraklı binlerce vatandaşı bir araya getiren TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 4. gününde hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından festivale katılan gençler, gökyüzündeki gösterilere tanıklık etti. Bayraktar KIZILELMA, Gökbey ve Cezeri gibi hava araçları ilgiyle takip edildi.

TEKNOFEST, YENİ KUŞAKLARDA UFUK AÇTI

KTO Karatay Üniversitesi Havacılık ve Eğitimi İktisadi İşletmesi, gökyüzüne hayranlık duyan gençlerin simülasyon eğitimi ile pilot olma deneyimi yaşayabilecekleri bir alan oluşturdu. Rektör Prof.Dr. Fevzi Rifat Ortaç, TEKNOFEST'in yeni kuşaklarda ufuk açtığını kaydetti ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Ortaç, TEKNOFEST'i yakından takip ettiklerini ve hem öğrencilerinin ürünleri sergileyebilmek açısından hem de üniversite öğrencilerine ülkelerini tanıma fırsatı verdiği için önemsediklerini belirtti. Etkinliği yapanlara da o anlamda teşekkür ettiklerini sözlerine ekleyen Ortaç, şunları ekledi:

"Gerçi hem çocuklarımız ilkokul, ortaokul çağındaki çocuklarımız hem de üniversite çağındaki öğrencilerimiz ülkenin neleri başardığını görme fırsatını yakalayabiliyorlar. Festivalin bir taraftan etkinlik, şenlik bir taraftan da gençliğin ülkesiyle bağlantısını güçlendiren bir yapısı var. Gururla seyrediyorlar, ülkelerine güveniyorlar, devletlerine güveniyorlar. Nereden nereye geldiğimizi de kısa bir tarihçesinde burada gözlemlemiş oluyorlar."

TEKNOFEST ADANA NE ZAMAN BİTECEK?

Adana Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST, 6 Ekim'e kadar her gün saat 09.00 ila 20.00 arasında ziyaretçilere kapılarını açıyor. Gün boyunca katılımcılar, yarışmalara, eğitici atölyelere, uçuş gösterilerine ve seminerlere başta olmak üzere festivaldeki birçok organizasyona katılabiliyor.

TEKNOFEST, ZİYARETÇİ KAYIT ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST Adana, ücretsiz olarak yapılıyor. Vatandaşlar, TEKNOFEST'in internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ziyaretçi kaydı yaptırarak festivale katılabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.