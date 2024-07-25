Gençlerden kuryeleri rahatlatacak proje! Elektrikli motor ürettiler, akaryakıt maliyetini azalttılar

25 Temmuz 2024 09:59 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:10

Rizeli gençler kuryelerin harcamalarını azaltacak elektrikli motor projesi geliştirdi. Lojistik firması kuran Rizeli Habib Okumuş ve Ferşat Özçelik, kendileri adına çalışan kuryelerin maliyetleri artması üzerine bir çözüm arayışına girdi.

Gençler, lise arkadaşı olan Cem Burak Karagülle ve arkadaşı Kemal Amandurdyyev ile görüşerek proje üzerinde çalışmaya başladı. Arkadaşlar elektrikli motosikletlerin batarya teknolojilerini güncelleyip kuryelik için uygun bir motosiklet yapma kararı aldı. Gençler hâli hazırda kullanılan bir batarya teknolojisini elektrikli motosikletle birleştirdi.

AYLIK YAKIT MALİYETİNİ AZALTIYOR

Elektrikli motosikleti tamamlayan gençler test aşamasına geçti. Test aracı ilk olarak Samsun'dan Rize'ye 45 TL'lik elektrik tüketerek gelerek amacını gösterdi. Gençler projelerinde kuryelerin aylık yakıt maliyetlerini ortalama 8 bin TL azaltarak kazançlarını artıracak aynı zamanda çevreci bir çözüm oluşturdular. Yapılan testler sonucunda elektrikli motosikletin seri üretimine başlayacak.

Yüksek maliyetleri en aza indirmek için bu projeyi yaptıklarını ifade eden Lojistik Firma sahibi Habib Okumuş, ''Ekiplerimizin arasında en çok sıkıntı yaşadığımız şeylerden biri kuryelerimizin masrafları çok fazla olmaya başladı. Bu masraflar kendi yakıt ve bakım masraflarından oluşuyor. Bunları göz önünde bulundurarak bir çözüm üretmek istedik. Bundan dolayı Cem ve Kemal arkadaşlarımız ile iletişime geçtik. Cem ve Kemal batarya teknolojileri üzerinde geliştirmeler yapıyor. Rizeli gençler olarak böyle bir proje geliştirmek istedik. Asıl amacımız kuryeleri rahat ettirmek.'' dedi.

180 KİLOMETRE YOL YAPABİLİYOR

Daha önce denenmemiş bir şeyi yapmak istediklerini belirten Habib Okumuş, ''Cem ve Kemal pil üzerinde çalışmalar yapıyordu. Onlarla görüşerek motor üzerinde testler yapmaya başladık. Onlarda aktif olarak testlerini yapıyordu. Biz bu motoru geliştirirken onlara kuryelerin sıkıntısını anlattık. Samsun'dan buraya 45 TL elektrik yakarak geldi. Bir batarya ile yaklaşık olarak 180 kilometre yol yapabiliyor. Batarya ömrü diğer batarya tiplerine göre daha uzun ömürlü haldeler. Bizim asıl amacımız kuryenin yüksek maliyetlerini daha düşük bütçelerde halletmesini istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.