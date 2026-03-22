Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

GitHub’da saklanan yeni tuzak: Mac bilgisayarları hedef alıyor

Mart 22, 2026 11:39
1
GhostClaw adlı yeni kötü amaçlı yazılım, macOS kullanan geliştiricileri GitHub depoları ve yapay zekâ geliştirme araçları üzerinden hedef alıyor. Tehlike, teknik bir güvenlik açığından çok, günlük alışkanlıklardan besleniyor.

macOS kullanıcılarını hedef alan yeni bir veri hırsızı gündemde. GhostClaw adı verilen bu kötü amaçlı yazılım, özellikle GitHub ve yapay zekâ odaklı geliştirici araçları üzerinden yayılıyor. Üstelik alışıldık siber saldırılardan biraz farklı ilerliyor; karmaşık güvenlik açıklarını zorlamak yerine, geliştiricilerin neredeyse her gün tekrarladığı rutinleri kullanıyor.

2
GÜVENLİK AÇIĞINDAN DEĞİL, ALIŞKANLIKLARDAN YARARLANIYOR

GhostClaw’ın en dikkat çekici yanı da burada ortaya çıkıyor. Zararlı yazılım, sahte yazılım geliştirme kitlerinin, işlem araçlarının ve yardımcı program depolarının içine gizleniyor. Yani kullanıcıya ilk bakışta olağan bir geliştirme aracı gibi görünüyor. Aslında mesele tam da bu: Her şey normalmiş gibi duruyor.

3
Geliştiriciler çoğu zaman proje talimatlarında yer alan kurulum komutlarını doğrudan kopyalayıp çalıştırmaya alışkın. GhostClaw da bu refleksi hedef alıyor. Kötü amaçlı kod, standart bir kurulum adımı gibi gösteriliyor ve kullanıcı fark etmeden sistemi enfekte edebiliyor.

4
SAHTE PAROLA PENCERESİYLE BİLGİ TOPLUYOR

Virüslü kurulum komutu çalıştırıldığında, arka planda sessizce uzak bir komut dosyası indiriliyor. Ardından da Apple’ın güvenlik uyarılarına birebir benzeyen sahte parola istemleri devreye giriyor. Kullanıcı, karşısındaki pencereyi gerçek sanıp bilgilerini girdiğinde ise GhostClaw bu verileri ele geçiriyor. Oldukça basit görünüyor, ama etkisi ciddi.

5
ASIL ZAYIF HALKA HIZ VE PRATİKLİK

Burada dikkat çeken nokta, Apple’ın güvenlik modelinin teknik olarak bozulmuş olmaması. Sistem, tasarlandığı gibi çalışıyor. Ancak bu yapı, kullanıcıların güvenilir olmayan kodları incelemeden çalıştırmayacağı varsayımına dayanıyor. Ne var ki geliştirici dünyasında işler çoğu zaman böyle yürümüyor. Hız, kolaylık ve pratiklik çoğu kez güvenlik kontrolünün önüne geçebiliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.