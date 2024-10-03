Gizlilik bitti! Meta'nın akıllı gözlüğü, sadece yüzünüze bakarak tüm bilgilerinizi bulabiliyor

03 Ekim 2024 16:12 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 16:36

Harvard Üniversitesi'nden iki öğrenci, Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlükleri, yüz tanıma teknolojisi ve büyük dil modellerini kullanarak, sadece bir kişinin yüzüne bakarak kişisel bilgilerini öğrenmenin mümkün olduğunu gösterdi. Geliştirdikleri I-XRAY adlı araç, PimEyes gibi yüz tanıma motorları ve halka açık veritabanlarını kullanarak, kimlik bilgilerini anında ortaya çıkarıyor.

Bir kişinin ismini, telefon numarasını, ev adresini ve diğer kişisel bilgilerini "sadece yüzüne bakarak" bilmek mümkün mü? Kulağa bilim kurgu filmi senaryosu gibi gelse de, cevap: evet. Harvard Üniversitesi'nden iki öğrenci, Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlükleri ve büyük dil modelleri (LLM'ler) gibi teknolojileri kullanarak, bir kişinin bilgilerini sadece yüzüne bakarak öğrenmenin mümkün olduğunu gösterdi.

KİŞİSEL BİLGİLERİMİZ ARTIK GÜVENDE DEĞİL!

AnhPhu Nguyen ve Caine Ardayfio, akıllı gözlükler, yüz arama motorları, LLM'ler ve halka açık veritabanlarından oluşan I-XRAY adlı bir araç geliştirdi. Çevrim içi olarak yayınlanan video demosunda, I-XRAY'ı kullanarak bazı sınıf arkadaşlarını, adreslerini ve akrabalarının isimlerini anında doğru bir şekilde tanımlayabildiler.

Nguyen ve Ardayfio, yaptıkları açıklamada, "Başlangıçta bir yan proje olarak başlatılan I-XRAY, kısa sürede önemli gizlilik endişelerini ortaya çıkardı. Bu aracı geliştirmemizin amacı kötüye kullanım değildir ve kullanıma sunmuyoruz." dedi. Öğrenciler, projenin amacının, bir insanın kişisel bilgilerini öğrenmek için yüzüne bakmanın yeterli olduğu konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

YÜZ TANIMA ARACI NASIL ÇALIŞIYOR?

İlk olarak, kullanıcı Meta'nın akıllı gözlüğünü takıyor ve çevresinin videosunu Instagram hesabına canlı olarak aktarıyor. Bu yayın, insanların yüzlerini tanımlamak için bir bilgisayar programı tarafından analiz ediliyor. Daha sonra bu kişilerin fotoğrafları PimEyes ve FaceCheck.id gibi yüz tanıma modelleri kullanılarak işleniyor ve yüzler internette bulunan URL'ler ya da görüntülerle eşleştiriliyor.

Üniversite öğrencileri, "Testlerimizde PimEyes en etkili ve geniş bir yelpazedeki insanlar için en doğru sonuç veren model oldu" dedi.

URL'ler veya görüntüler eşleştirildikten sonra, I-XRAY kişinin adı gibi ilgili bilgileri toplamak üzere harekete geçiyor. Yapay zeka tarafından elde edilen kişinin adı ile I-XRAY, çevrim içi araçları sorguluyor. Örneğin FastPeopleSearch gibi araçlar, kamuya açık kayıtlar ve sosyal medya profillerine erişerek bireylerin yaşı veya adresi gibi kişisel bilgilerini sağlayabiliyor.