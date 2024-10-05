GM, otomobillerde otonom sürüşü bir üst seviyeye taşıyor: Direksiyonda uyuyabileceksiniz!

05 Ekim 2024 10:05 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 10:05

General Motors (GM), sürücüsüz otomobil teknolojisini yeni bir seviyeye taşıyarak sürücülere gözlerini yoldan ayırma özgürlüğü sunacak L3 otonom sürüş sistemi üzerinde çalışıyor. Sistem, otoyollarda ve düşük hızlarda aracı tamamen kontrol edebilse de gerektiğinde sürücünün müdahale etmesi de gerekecek.

General Motors (GM), sürücüsüz araç teknolojisiyle otomobil dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Ancak bu kez hedef sadece elleri direksiyondan çekmekle sınırlı değil. Sürücülere gözlerini yoldan ayırma özgürlüğü sunan ileri düzey bir sistem üzerinde çalışılıyor.

Yedi yıl önce Super Cruise ile eller serbest sürüşü başlatan ilk otomobil üreticisi olan GM, şimdi bu adımı bir üst seviyeye taşıyacak. Artık kullanıcılar, sürüş esnasında gözlerini yoldan ayırarak yalnızca arkasına yaslanabilecek.

ROBOTAKSİ GİBİ OLMAYACAK

Söz konusu yeni teknoloji, Seviye 3 (L3) sürüş olarak adlandırılıyor ve sürücüye aracın kontrolünü otoyollarda ve düşük hızlarda olmak kaydıyla tam anlamıyla bırakma fırsatı sunuyor. Ancak bir robotaksinin sunduğu tam otonomiyi kapsamıyor ve gerektiğinde sürücünün kontrolü tekrar eline almasını gerektiriyor.

Günümüzde otomobil üreticilerinin büyük çoğunluğu Seviye 2 (L2) otonom sistemine sahip. Bu sistemlerde, sürücülerin sürekli dikkatli olması ve gerektiğinde müdahale etmesi gerekiyor. Hatta Tesla'nın çokça tartışılan Otopilot ve FSD yazılımları bu kategoriye girmekte. GM ise gözler kapalı sürüş imkanı sunarak rakiplerinin önüne geçecek.

GM'nin Yazılım ve Hizmetler Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Richardson, şirketin şu anda Super Cruise'u L3 seviyesine taşımak için adeta arı gibi çalıştığını söyledi. Richardson'a göre Super Cruise'un lidar harita verileri, yüksek hassasiyetli GPS, kameralar ve radar sensörleri gibi teknolojilerle destekleniyor ve yola odaklanması gereken sürücüyü izleyen bir dikkat sistemine sahip.

GM, yeni sistemin piyasaya çıkış tarihi konusunda ketum davranıyor.