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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

Gmail artık tüm mesajları saniyeler içinde özetleyecek: Uzun e-postalara elveda

Google'ın yapay zeka modeli Gemini, artık uzun ve detaylı e-postaları sizin yerinize okuyup özetliyor. Android ve iOS uygulamalarında aktif hale getirilen sistem, mesajların en üst kısmında beliren özel bir kart aracılığıyla öne çıkan bilgileri madde madde sunuyor. Peki Gmail e-posta özetleme işlevi nasıl kullanılır?

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 14:39

Popüler e-posta servisi Gmail'in Android ve iOS sürümleri, artık uzun e-postaları Gemini yapay zeka modeli ile otomatik olarak özetlemeye başladı. Google'ın yaptığı açıklamaya göre özetleme desteği, bugünden itibaren birçok kullanıcı için varsayılan hale gelmiş durumda.

Yeni sistemde, uzun ve detaylı e-postalar uygulama içerisinde en üste konumlandırılan özel bir kart aracılığıyla özetleniyor. Gemini tarafından oluşturulan özetler, mesajdaki temel bilgileri kısa ve anlaşılır bir şekilde madde madde kullanıcılara sunuyor.

Gmail artık tüm mesajları saniyeler içinde özetleyecek: Uzun e-postalara elveda

SADECE İNGİLİZCE E-POSTALARI ÖZETLİYOR

Özellik şu anda yalnızca İngilizce e-postalar için kullanılabiliyor. Ayrıca Google yetkililerine göre, otomatik özetleme sadece gerçekten fayda sağlayacağı tespit edilen e-postalara uygulanıyor.

E-POSTA ÖZETLEME NASIL YAPILIR?

Bir e-posta özeti oluşturmak için, mesajın üst kısmındaki "Bu e-postayı özetleyin" seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Ardından Gemini açılarak kullanıcıya söz konusu mailin bir özetini gösteriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Google Gemini nedir?
Google Gemini, Google tarafından geliştirilen gelişmiş bir yapay zeka dil modelidir. OpenAI'ın ChatGPT'sine benzer şekilde çalışır ve metinleri anlama, oluşturma, özetleme, çevirme gibi çok çeşitli dil işleme görevlerini yerine getirebilir.
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#Teknoloji
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