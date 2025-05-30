Gmail artık tüm mesajları saniyeler içinde özetleyecek: Uzun e-postalara elveda

Google'ın yapay zeka modeli Gemini, artık uzun ve detaylı e-postaları sizin yerinize okuyup özetliyor. Android ve iOS uygulamalarında aktif hale getirilen sistem, mesajların en üst kısmında beliren özel bir kart aracılığıyla öne çıkan bilgileri madde madde sunuyor. Peki Gmail e-posta özetleme işlevi nasıl kullanılır?
Popüler e-posta servisi Gmail'in Android ve iOS sürümleri, artık uzun e-postaları Gemini yapay zeka modeli ile otomatik olarak özetlemeye başladı. Google'ın yaptığı açıklamaya göre özetleme desteği, bugünden itibaren birçok kullanıcı için varsayılan hale gelmiş durumda.
Yeni sistemde, uzun ve detaylı e-postalar uygulama içerisinde en üste konumlandırılan özel bir kart aracılığıyla özetleniyor. Gemini tarafından oluşturulan özetler, mesajdaki temel bilgileri kısa ve anlaşılır bir şekilde madde madde kullanıcılara sunuyor.
Özellik şu anda yalnızca İngilizce e-postalar için kullanılabiliyor. Ayrıca Google yetkililerine göre, otomatik özetleme sadece gerçekten fayda sağlayacağı tespit edilen e-postalara uygulanıyor.
Bir e-posta özeti oluşturmak için, mesajın üst kısmındaki "Bu e-postayı özetleyin" seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Ardından Gemini açılarak kullanıcıya söz konusu mailin bir özetini gösteriyor.