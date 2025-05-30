Gmail artık tüm mesajları saniyeler içinde özetleyecek: Uzun e-postalara elveda

Google'ın yapay zeka modeli Gemini, artık uzun ve detaylı e-postaları sizin yerinize okuyup özetliyor. Android ve iOS uygulamalarında aktif hale getirilen sistem, mesajların en üst kısmında beliren özel bir kart aracılığıyla öne çıkan bilgileri madde madde sunuyor. Peki Gmail e-posta özetleme işlevi nasıl kullanılır?

Popüler e-posta servisi Gmail'in Android ve iOS sürümleri, artık uzun e-postaları Gemini yapay zeka modeli ile otomatik olarak özetlemeye başladı. Google'ın yaptığı açıklamaya göre özetleme desteği, bugünden itibaren birçok kullanıcı için varsayılan hale gelmiş durumda.

Yeni sistemde, uzun ve detaylı e-postalar uygulama içerisinde en üste konumlandırılan özel bir kart aracılığıyla özetleniyor. Gemini tarafından oluşturulan özetler, mesajdaki temel bilgileri kısa ve anlaşılır bir şekilde madde madde kullanıcılara sunuyor.

SADECE İNGİLİZCE E-POSTALARI ÖZETLİYOR

Özellik şu anda yalnızca İngilizce e-postalar için kullanılabiliyor. Ayrıca Google yetkililerine göre, otomatik özetleme sadece gerçekten fayda sağlayacağı tespit edilen e-postalara uygulanıyor.

E-POSTA ÖZETLEME NASIL YAPILIR?

Bir e-posta özeti oluşturmak için, mesajın üst kısmındaki "Bu e-postayı özetleyin" seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Ardından Gemini açılarak kullanıcıya söz konusu mailin bir özetini gösteriyor.