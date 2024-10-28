Gök Vatan'a kalkan olacak! Çelik Kubbe'ye caydırıcı güç: SİPER envantere girdi

28 Ekim 2024 17:24 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:32

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sisteminin envantere girdiğini açıkladı. Görgün sosyal medyadan paylaştığı videoya "SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek" notunu düştü. SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek.

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Yerli ve milli savunma sanayisi her geçen gün gelişerek adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi.

HEDEFLERE VE HAVADAN KARAYA ANGAJMAN SAĞLAYACAK

Savunma Sanayii​ Başkanı Haluk Görgün "Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi" dedi. Görgün "SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek" ifadesini kullandı.

'CUMHURİYETİMİZİN 101. YILINDA MİLLETİMİZE ARMAĞAN OLSUN'

Görgün'ün açıklamaları şöyle:

SİPER'in ardı Vatan. Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi.

Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak.

SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek.

Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak SİPER Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

Cumhuriyetimizin 101. yılında milletimize armağan olsun."