Google, 10 yıllık Android sürümünü desteklemeyi bıraktı

15 Temmuz 2024 12:14 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 12:14

Google kesenin ağzını açtı... Bugüne kadarki en büyük satın alımını yapacak

Google kesenin ağzını açtı... Bugüne kadarki en büyük satın alımını yapacak

Android 5.0 Lollipop sürümü sürümü Haziran 2014'te Google I/O'da tanıtıldı ve beş ay sonra kablosuz olarak yayınlandı. Lollipop ön yüklü olarak gelen ilk telefon Motorola tarafından üretilen Nexus 6 oldu.

"Tatlı adıyla" bilinmesinin yanı sıra, Android'in bu sürümü işletim sisteminin beşinci ana sürümü olarak dağıtıma çıktı ve Android 5.0 ile Android 5.1.1 olmak üzere iki versiyonu bulunuyordu.

GOOGLE, ANDROID 5'İ DESTEKLEMEYİ BIRAKTI

Bugün bu eski Android yapısını gündeme getiren şey, Google'ın resmi olarak desteğini kestiği haberi oldu. Google, yaptığı açıklama ile Android Lollipop cihazları için Google Play hizmetlerini güncellemeye devam etmeyeceğini duyurdu.

Şu anda Android 5.0 ve 5.1.1, aktif Android cihaz sahiplerinin yüzde 1'inden daha azı tarafından kullanılıyor. Android Lollipop desteğinin kesilmesi, Google mühendislerinin işletim sisteminin bugün hala kullanımda olan özellikleri çalıştırabilen daha güncel sürümlerine odaklanmalarını sağlayacak.

ANDROID 5 LOLLIPOP KULLANAN CİHAZLARA BİR ŞEY OLMAYACAK

Eğer Android 15 Lollipop çalıştıran bir akıllı telefon veya tabletiniz çalışmayı durdurmayacak. Bununla birlikte artık güvenlik güncellemeleri, yeni özellikler ve Google hizmetleri gerektiren bazı Google uygulamalarıyla uyumluluk beklememeniz gerekiyor.

ANDROID 4.4 KITKAT DESTEĞİ DE SONLANDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz temmuz ayında Google, Android 4.4 diğer adıyla KitKat için desteğini sonlandırmıştı. Google'ın güncellenen destek sayfasında, Google Play hizmetlerinin şu anda Marshmallow olarak bilinen Android 6.0 veya üstünü çalıştıran cihazlarda desteklendiği belirtiliyor.

ANDROID 15 İÇİN DE SÜREÇ BAŞLADI

Öte yandan Android 15 beta programı çoktan başlamış olsa da Android'in mevcut en son kararlı sürümü Android 14'tür. Bununla birlikte Google artık tatlı isimlerini kullanmıyor olsa da Android 14 ve Android 15 sırasıyla Upside Down Cake ve Vanilla Ice Cream olarak biliniyor.