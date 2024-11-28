Google, AB baskısı nedeniyle arama motorunun çalışma şeklini değiştiriyor: İşte yeni özellikler

28 Kasım 2024 09:28 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 09:28

Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında artan baskılar nedeniyle Google, arama motoru sonuçlarını değiştirme kararı aldı. İşte yeni dönemde Google Arama'daki değişiklikler.

Google​, Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) uymadığı yönündeki şikayetlerin devam etmesi üzerine Avrupa Birliği'nde arama sonuçlarını görüntüleme biçiminde daha fazla değişiklik yapacağını duyurdu.

Bu değişiklikler arasında, üç AB pazarında (Belçika, Estonya ve Almanya) otel sorguları için düz "mavi bağlantı" tarzı arama sonuçlarının "kısa testi" olarak adlandırılan ve şirketin önerdiğine göre arama motorunun başlangıçta sonuçları nasıl görüntülediğine benzeyen bir test de yer alıyor.

DMA, ŞİRKETLERE BÜYÜK CEZALAR ÖNGÖRÜYOR

AB'nin Dijital Piyasalar Yasası, uyumsuzluk için küresel yıllık cironun yüzde 10'una kadar (veya tekrarlanan suçlar için daha fazla) ağır cezalar getiriyor. Google'ın ana şirketi Alphabet, DMA'ya yanıt olarak başlattığı, ancak rakiplerinin yönetmeliğin kendi kendine referans verme yasağını zayıflattığını savunduğu yeni zengin özelliklerle ilgili olarak mart ayından bu yana soruşturma altında.

Seyahat karşılaştırma siteleri, Google'ın yükümlülüklerinden kaçmaya çalıştığından şikayet etmeye devam edenler arasında yer aldı. Salı günü yayınlanan ve Google Hukuk Direktörü Oliver Bethell'e atfedilen yeni blog yazısında, havayolu şirketlerine, otel işletmecilerine ve küçük perakendecilere yapılan "doğrudan rezervasyon tıklamalarının" yaklaşık üçte bir oranında (yüzde 30) düştüğü öne sürüldü.

Teknoloji devi, uyum değişikliklerini kullanarak ana rakiplerini ("büyük çevrim içi seyahat toplayıcıları"), arama motorunun ne kadar trafik gönderdiğine bağlı olarak yükseltme veya düşürme gücüne sahip olduğu diğer seyahat perakendecilerine karşı oynamaya çalışan DMA'ya yanıt olarak bir "böl ve fethet" stratejisi deniyor.

Şirketin blog yazısına göre, Google'ın arama sonuçlarını görüntüleme biçiminde önerdiği son değişiklikler sadece seyahat sektörünü değil, ürün aramalarını ve restoranları da etkileyecek.

"Son teklifin DMA'nın içerdiği zor ödünleşimleri dengelemenin doğru yolu olduğunu düşünüyoruz" diyen şirket, "yine de yasalara uygun ve Avrupalı kullanıcılar ile işletmelere faydalı teknolojiye erişim sağlamaya devam eden bir çözüme ulaşabilmeyi umuyoruz" diye ekledi.

GOOGLE NE TÜR DEĞİŞİKLİKLER YAPTI?

Google'ın blog yazısında duyurduğu değişiklikler arasında, kullanıcılar ürün, restoran, uçuş ya da otel aradıklarında arama sonuçlarında "genişletilmiş ve eşit şekilde biçimlendirilmiş" birimler gösterilmesi ve kullanıcıların kendilerini Google rakiplerine (karşılaştırma siteleri, meta arama motorları, inceleme siteleri vb.) götüren sonuçlar ile doğrudan tedarikçi ya da perakendeci web sitelerine götüren sonuçlar arasında seçim yapabilmeleri yer alıyor.

Birçok şey Google'ın bu seçimi nasıl sunacağına bağlı olacak, ancak blog yazısı herhangi bir görsel örnek sunmuyor. Blog yazısında ayrıca, "karşılaştırma sitelerinin ve tedarikçilerin web sitelerinde fiyatlar ve resimler gibi daha fazla bilgi göstermelerine olanak tanıyan başka yeni biçimler" sunacağı belirtiliyor. Yine herhangi bir görsel örnek verilmiyor.

Son olarak Google, karşılaştırma siteleri için yeni reklam birimleri başlatacağını söyledi. Ancak bunların neye benzediğini görmek için yine beklememiz gerekecek.

SEYAHAT ACENTELERİ ŞİKAYET ETMİŞTİ

Seyahat acentelerinin Google'ın ilk DMA yanıtına ilişkin temel şikayetlerinden biri, şirketin kendi karşılaştırma hizmetlerini doğrudan arama sonuçlarının üst kısmına göz alıcı kutucuklar halinde yerleştirerek kendileriyle haksız rekabet etmekten, karşılaştırma sitesi tarzı özellikleri arama sonuçlarının üst kısmına yerleştirerek ve kullanıcıları rakip hizmetlere tıklamaktan caydırarak Google'da tutmaya çalışmak için bir dizi yeni platform özelliği kullanarak kendileriyle haksız rekabet etmeye geçmesiydi.

Google'ın buna yanıtı ise, Avrupalılara sunabileceği arama deneyiminin kalitesini düşürmeye zorlandığını iddia etmek oldu.