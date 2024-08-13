Google, AdSense ile para kazanma özelliğini Rusya'daki yayıncılara kapattı

13 Ağustos 2024 11:15 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:15

Nükleer santralde çıkan yangın için Rusya ile Ukrayna birbirini suçladı

Nükleer santralde çıkan yangın için Rusya ile Ukrayna birbirini suçladı

Google, 2022 Şubat ayında Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle, Rusya'da reklamlar yoluyla gelir elde edilmesine imkan tanıyan "AdSense" özelliğinde bazı değişiklikler yapmıştı.

İlk etapta Rusya'nın devlet destekli medya kuruluşlarının Google üzerinden para kazanmasını askıya aldıklarını bildiren şirket, bu yasağı "savaştan çıkar sağlayan, savaşı inkar eden veya hoş gören içeriklerden para kazanmayı askıya almaya" kadar genişletmişti.

RUS YAYINCILARA "GOOGLE ADSENSE İLE PARA KAZANMA" YASAĞI

Son olarak Google, Rusya merkezli yayıncıların, reklamlar yoluyla gelir elde edilmesine imkan tanıyan "AdSense" üzerinden para kazanma özelliğini durdurduğunu açıkladı.

Google'dan yapılan açıklamada, "Rusya'da devam eden gelişmeler nedeniyle Rusya merkezli yayıncıların AdSense, AdMob ve Ad Manager ile para kazanma olanağını durduruyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD basınında yer alan ve bir şirket sözcüsünün açıklamalarına dayandırılan haberlerde de Rusya merkezli AdSense hesaplarına artık ödeme yapılmayacağı ve söz konusu hesapların Ağustos 2024 itibarıyla devre dışı bırakılacağı aktarıldı. Ülkedeki yayıncılar, temmuz ayı kazançlarını 21-26 Ağustos civarında alacak.

Google, Şubat 2022'de Ukrayna'daki savaş nedeniyle, Rus devlet medyasının reklam yayımlaması ve para kazanmasını askıya almış, Mart 2022'den bu yana da Rusya'da bulunan kullanıcılara reklam sunulmasını durdurmuştu.

Şirket, Rusya'da yeni AdSense hesapları açılmasını da askıya almış ancak mevcut yayıncılar sınırlı da olsa reklam geliri elde etmeye devam etmişti.

GOOGLE ADSENSE NEDİR?

Google AdSense, web site sahiplerinin sitelerine yerleştirdikleri reklamlar üzerinden gelir elde etmelerini sağlayan bir reklam platformudur. Google, site içeriğine uygun reklamlar gösteriyor ve bu reklamlara yapılan tıklamalar veya gösterimler üzerinden site sahiplerine ödeme yapıyor.

AdSense, web sitelerinin reklam alanlarını Google'ın reklam veren ağıyla otomatik olarak eşleştiriyor. Böylece site sahipleri reklam yerleştirme ve yönetimiyle uğraşmadan gelir elde edebiliyorlar.