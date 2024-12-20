Google, akıl yürütme yeteneğine sahip yapay zekasını tanıttı: İnsan gibi düşünüyor

20 Aralık 2024 10:16 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:17

Google, "Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental" adlı yeni yapay zeka modelini tanıttı. Tıpkı bir insan gibi, soruyu cevaplamadan önce derinlemesine analiz eden bu model programlama, matematik ve fizik gibi karmaşık alanlarda akıl yürütme yetenekleriyle çözümler üretebiliyor.

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ABD'li teknoloji şirketi Google, yapay zeka alanındaki projelerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, "akıl yürütme" yeteneklerine sahip yeni bir AI modeli olan Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental'ı tanıttı. Google'ın AI Studio platformunda erişime açılan bu model, programlama, matematik ve fizik gibi karmaşık alanlarda derinlemesine analiz ve çözüm üretme kabiliyetleriyle geliyor.

EN KARMAŞIK PROBLEMLERİ AKIL YÜRÜTEREK ÇÖZÜYOR

Model kartında, bu modelin "çok modlu anlama, akıl yürütme ve kodlama" için en iyisi olduğu, programlama, matematik ve fizik gibi alanlarda "en karmaşık problemler üzerinde akıl yürütebildiği" belirtiliyor.

AI Studio'da Ürün Lideri olan Logan Kilpatrick, X platformunda yaptığı bir paylaşımda Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental'ı "Google'ınakıl yürütme yolculuğundaki ilk adımı" olarak nitelendirdi. Google DeepMind'ın Baş Bilim İnsanı Jeff Dean ise, Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental'ın "akıl yürütmesini güçlendirmek için düşünceleri kullanacak şekilde eğitildiğini" söyledi.

Dean, modelin bir soruyu değerlendirirken kullanılan hesaplama süresinin artırılmasıyla "umut verici sonuçlar" aldıklarını belirtti.

'AKIL YÜRÜTEBİLEN YAPAY ZEKA' NASIL ÇALIŞIR?

Google'ın kısa süre önce duyurduğu Gemini 2.0 Flash modeli üzerine inşa edilen Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental, OpenAI'ın o1 versiyonuna oldukça benziyor. Çoğu yapay zeka uygulamasının aksine, akıl yürütebilen modeller kendilerini etkin bir şekilde kontrol eder, bu da normalde kendilerini tuzağa düşürebilecek bazı numaralardan kaçınmalarına yardımcı olur.

Ancak bu modellerin dezavantajları da yok değil: Çözüm üretmeleri daha uzun zaman alıyor, genellikle saniyelerden dakikalara kadar sürüyor.

Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental'a bir prompt girdiğinizde, size cevap vermeden önce duraklıyor, bir dizi ilgili istemi değerlendiriyor ve bu süreçte akıl yürütmesini "açıklıyor." Bir süre sonra model, en doğru olduğuna inandığı yanıtı özetliyor.

Örneğin yapay zeka modeline şu soruyu sorduğumuzu farz edelim: "Eğer bir tren saatte 60 km hızla hareket ediyorsa ve 2 saat sonra bir istasyona ulaşacaksa, istasyon ne kadar uzakta?" Geleneksel AI yaklaşımında model, yalnızca formülü uygular: Mesafe = Hız × Zaman → 60 × 2 = 120 km.

Akıl yürütme yeteneği olan AI ise tıpkı bir insan gibi soruyu analiz eder: "Hız ve zaman arasında bir ilişki var mı?" diye düşünür ve daha sonra doğru olduğuna inandığı cevabı "açıklar":

Trenin saatteki hızı 60 km.

Yolculuk 2 saat sürecek.

Bu durumda trenin kat ettiği mesafe 60 × 2 olmalı."

Cevap: 120 km.

OpenAI, akıl yürütebilen modeli o1'i kullanıma sunduktan sonra, sadece Google değil, diğer yapay zeka şirketleri de kendi akıl yürütme modellerini patır patır piyasaya sürmeye başladı. Kasım ayı başlarında yapay zeka araştırma şirketi DeepSeek, muhakeme yeteneğine sahip ilk modeli DeepSeek-R1'in ön izlemesini başlattı. Alibaba'nın Qwen ekibi de o1'e ilk açık rakip olduğunu iddia ettiği modeli tanıttı.

Bloomberg, ekim ayında Google'ın akıl yürütebilen modelleri geliştiren birkaç ekibi olduğunu bildirmişti. Kasım ayında The Information tarafından yapılan bir başka haberde, şirketin bu teknolojiye odaklanan en az 200 araştırmacısı olduğu belirtilmişti.

Öte yandan, herkes akıl yürütebilen modellerin ileriye dönük en iyi yol olduğuna ikna olmuş değil. Öncelikle çalıştırmak için gereken büyük miktarda bilgi işlem gücü sebebiyle pahalı olma eğilimindeler. Ve şimdiye kadar kıyaslamalarda iyi performans göstermiş olsalar da, bu modellerin ilerleme hızını koruyup koruyamayacağı net değil.