Google alışverişe el attı: Elbise deneme kabinleri, sanal ortama taşındı

07 Eylül 2024 09:48 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 09:48

Google, yapay zeka destekli sanal deneme aracını elbiseleri kapsayacak şekilde genişletti ve kullanıcıların farklı markalardan elbiseleri sanal olarak denemelerine imkan tanıyor. Elbiselerin karmaşık detaylarını daha doğru yansıtmak için yeni bir difüzyon modeli olan VTO-UNet Diffusion Transformer (VTO-UDiT) sayesinde bu işlem yapılabiliyor.

Google, yapay zeka destekli sanal deneme aracını elbiseleri de kapsayacak şekilde genişlettiğini ve kullanıcıların Boden, Maje, Sandro, Simkhai ve Staud gibi yüzlerce markanın binlerce elbisesini sanal olarak giyebilmelerine olanak tanıdığını duyurdu.

Şirkete göre elbiseler araç için en çok aranan giyim kategorilerinden biriydi. Ancak Google'ın bugünkü blog yazısında açıkladığı üzere, diğer giyim ürünlerine kıyasla daha ayrıntılı ve karmaşık oldukları için mevcut difüzyon tekniğinin elbiselerde kullanılması zordu.

DENEME KABİNLERİ SANAL ORTAMA TAŞINDI

"Google Alışveriş" geçen yıl üst ve bluzların yüksek kaliteli, gerçeğe yakın görüntülerini oluşturmak için kendi difüzyon teknolojisini kullanarak aracı piyasaya sürdü. Giysilerin çeşitli pozlardaki gerçek insanlar üzerinde nasıl örtüleceği, katlanacağı, tutunacağı ve kırışıklıklar ve gölgeler oluşturacağı simüle ediliyor.

Elbiselerin karmaşık detayları nedeniyle, mevcut difüzyon modeli çiçek veya geometrik desenler gibi ayrıntılı elbise baskılarını doğru bir şekilde yakalamakta zorlanıyordu. Model düşük çözünürlüklü görüntülerin üstesinden gelebilse de, önemli ayrıntıları kaybetmemek için elbiseler için farklı bir yönteme ihtiyaç vardı.

Google bu sorunu çözmek için düşük çözünürlüklü görüntülerle başlayan ve kademeli olarak daha yüksek çözünürlükleri içeren yeni bir eğitim stratejisi geliştirdiğini söyledi.

Ayrıca elbiseler tipik olarak vücudun büyük bir kısmını kapladığından ve farklı uzunluklarda olduğundan, bir kişinin üzerine sanal bir elbise yerleştirmek genellikle vücut detaylarının gizlenmesine veya bulanıklaşmasına neden oluyor.

VTO-UNet Diffusion Transformer (VTO-UDiT) adı verilen yeni bir teknik, elbiseyi silerken ve değiştirirken kişinin özelliklerini koruyarak bu sorunu çözmeyi amaçlıyor ve hem elbisenin hem de onu giyen kişinin daha doğru bir şekilde tasvir edilmesini sağlıyor.

Sanal deneme teknolojisi, tüm vücut tiplerindeki müşteriler için doğru bedeni bulma konusunda tahminleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Çeşitli şirketler (Adobe, Amazon ve Walmart), müşterilerin elbiseler de dahil olmak üzere her tür giysiyi sanal olarak denemelerine olanak tanıyan kendi araçlarını piyasaya sürdü.