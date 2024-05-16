Google, Android 15 Beta 2 sürümünü yayınladı: İşte yenilikler

16 May 2024 10:19 - Güncelleme : 16 May 2024 10:21

Telefon çekmese bile mesaj atılabilecek: Android 15 ile gelecek 8 efsane özellik

Telefon çekmese bile mesaj atılabilecek: Android 15 ile gelecek 8 efsane özellik

Teknoloji devi Google, yapay zeka özelliklerini kullanıcılarına duyurduğu I/O 2024 etkinliği devam ederken önemli bir adım attı. Android 15 Beta 2 sürümünü kendi Pixel cihazları için yayınladı. Peki yeni Android sürümünde hangi özellikler bulunuyor? İşte detaylar...

ANDROID 15 BETA 2, 'ÖZEL ALAN'I GETİRDİ

Google'ın, başkalarının erişmesini veya görmesini istemediğiniz uygulamaları saklayabileceğiniz bir "dijital kasa" olarak nitelediği Özel Alan kısmı, uygulamalarınızı parmak izi veya şifre ile koruyabileceğiniz bir bölümde tutmanızı sağlıyor.

Örnek vermek gerekirse, telefonunuzu bir arkadaşınıza ödünç verdiniz ve bankacılık uygulamalarınızı görmesini istemiyorsunuz. Bu ve çok daha fazlasını Özel Alan'da tutarak önemli ve hassas olarak gördüğünüz bilgilerinizi koruyabilirsiniz.

UYGULAMA ÇİFTLERİ KAYDEDİLEBİLECEK

Android 15 Beta 2, tabletlerde ve katlanabilir telefonlarda bölünmüş ekran modunda çalışırken iki uygulamayı kaydedebileceğiniz bir özelliği piyasaya sundu. Örneğin aynı anda Notlar ve YouTube ile çalışmayı seviyorsanız, bunları ana ekrana kaydedebileceksiniz.

HİTAP ŞEKLİNİ BELİRLEYEBİLECEKSİNİZ

Ayarlar > Sistem > Diller ve Giriş > Sistem dilleri > "Size nasıl hitap edileceğini seçin" bölümüne girerek, Android sisteminin size nasıl hitap edeceğini (cinsiyet olarak) özelleştirebileceksiniz.

Bunların dışında Android 15 Beta 2 ile gelen diğer yenilikler: