Google, Android 15 Beta 2 sürümünü yayınladı: İşte yenilikler
Apple, iOS 17.5 sürümünü piyasaya sunduktan sonra Google da beklenen adımı attı. Android telefonların yeni sürümü Android 15 Beta 2 yayına alındı.
Teknoloji devi Google, yapay zeka özelliklerini kullanıcılarına duyurduğu I/O 2024 etkinliği devam ederken önemli bir adım attı. Android 15 Beta 2 sürümünü kendi Pixel cihazları için yayınladı. Peki yeni Android sürümünde hangi özellikler bulunuyor? İşte detaylar...
ANDROID 15 BETA 2, 'ÖZEL ALAN'I GETİRDİ
Google'ın, başkalarının erişmesini veya görmesini istemediğiniz uygulamaları saklayabileceğiniz bir "dijital kasa" olarak nitelediği Özel Alan kısmı, uygulamalarınızı parmak izi veya şifre ile koruyabileceğiniz bir bölümde tutmanızı sağlıyor.
Örnek vermek gerekirse, telefonunuzu bir arkadaşınıza ödünç verdiniz ve bankacılık uygulamalarınızı görmesini istemiyorsunuz. Bu ve çok daha fazlasını Özel Alan'da tutarak önemli ve hassas olarak gördüğünüz bilgilerinizi koruyabilirsiniz.
UYGULAMA ÇİFTLERİ KAYDEDİLEBİLECEK
Android 15 Beta 2, tabletlerde ve katlanabilir telefonlarda bölünmüş ekran modunda çalışırken iki uygulamayı kaydedebileceğiniz bir özelliği piyasaya sundu. Örneğin aynı anda Notlar ve YouTube ile çalışmayı seviyorsanız, bunları ana ekrana kaydedebileceksiniz.
HİTAP ŞEKLİNİ BELİRLEYEBİLECEKSİNİZ
Ayarlar > Sistem > Diller ve Giriş > Sistem dilleri > "Size nasıl hitap edileceğini seçin" bölümüne girerek, Android sisteminin size nasıl hitap edeceğini (cinsiyet olarak) özelleştirebileceksiniz.
Bunların dışında Android 15 Beta 2 ile gelen diğer yenilikler:
- Gelen bildirimler için kanala göre zengin titreşimler ayarlama
- Resim İçinde Resim (PiP) özelliğinde, PiP moduna girerken daha yumuşak geçiş yapma
- Uygulamalar 6 saatten fazla aktif olarak ön planda çalışamayacak. Böylece aşırı pil tüketiminin önlenmesi hedefleniyor.
- Medyaya kısmi erişim izni alan uygulamalar yalnızca en son seçilen fotoğraf ve videoları vurgulayabilecek.