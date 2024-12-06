Google Arama kökten değişecek! CEO Sundar Pichai, tarih vererek açıkladı: Şaşıracaksınız!

06 Aralık 2024 10:46 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:48

Google CEO'su Sundar Pichai, 2025 itibarıyla Arama motorunda köklü değişiklikler olacağını ve çok daha karmaşık sorulara yanıt verebilecek hale geleceğini açıkladı. Pichai, bu değişimlerin insanları şaşırtabilecek kadar büyük olacağını iddia etti.

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Google​ CEO'su Sundar Pichai, NYT'nin düzenlediği DealBook Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, şirketin arama motorunda 2025​ yılı itibarıyla devrim niteliğinde değişiklikler yaşanacağını ima eden açıklamalarda bulundu. Pichai, Google'ın arama motorunun çok daha karmaşık soruları yanıtlayabileceğini belirterek şöyle dedi:

"Her zamankinden daha karmaşık soruların üstesinden gelebileceğiz. Bence 2025 başlarında bile, Arama'nın bugün olduğu yere kıyasla ne tür yeni şeyler yapabileceğine şaşıracaksınız."

Pichai ayrıca Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın bu yılın başlarında yaptığı ve Google'ın yapay zeka yarışında "varsayılan kazanan" olması gerektiğini söylediği yorumuna da yanıt verdi. Pichai, "Microsoft'un kendi modelleri ile bizim modellerimizi yan yana karşılaştırmayı çok isterdim" diyen Pichai, rakibinin OpenAI ile ortaklığını kastederek, "Başka birinin modellerini kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

"DERİN BİR DEĞİŞİMİN İLK AŞAMALARINDAYIZ"

Sundar Pichai, "Önümüzdeki döneme baktığımda, derin bir değişimin ilk aşamalarında olduğumuzu görüyorum. Önümüzde çok fazla yenilik olduğunu düşünüyorum. Bu alanda en son teknolojiye sahip olmaya kararlıyız ve bence öyleyiz" diye konuştu.

Google, yapay zeka arama özetlerinin eklenmesi ve web'de bir video ile arama yapmanızı sağlayan Lens güncellemesini içeren büyük yapay zeka revizyonuna bu yıl başladı. Şirket ayrıca Microsoft, OpenAI ve yapay zeka arama motoru​ Perplexity ile rekabet edebilmek için Gemini modelinde büyük bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor.