Google, arama sonuçlarına reklam ekledi

22 May 2024 10:25 - Güncelleme : 22 May 2024 10:26

Google, üretken yapay zekayı arama sonuçlarına getiren "AI Overviews" sistemine reklam ekleyeceğini açıkladı.

Bir süredir "Search Generative Experience" (Üretken Arama Deneyimi) adı altında test edilen yapay zeka temelli arama özelliği, bilindiği üzere şu anda olduğu gibi site bazlı sonuçlar yerine doğrudan kullanıcının aradığı terimle ilişkili nokta atışı cevaplar üretiyor.

'YAPAY ZEKALI GOOGLE' ÜCRETLİ OLABİLİR

Google'ın büyük dil modelleriyle desteklenen bu kullanışlı özellik için geçtiğimiz günlerde "ücretli olmayacak" ve "Google'ın gelişmiş yapay zekası Gemini Advanced'e de erişim sunan Google One aboneliğine" dahil edilecek iddiası ortaya atılmıştı.

GOOGLE'DAN ARAMA SONUÇLARINA DA REKLAM

SGE'ye reklamların geleceği Google tarafından resmi olarak duyuruldu. Şirketin bir blog yazısında belirttiğine göre reklamlar, arama sorgusunun alaka düzeyi ve bilgilerine dayalı olarak "AI Overviews" içindeki özel bir bölüme yerleştirilecek.

Örneğin cilt bakımı ile ilgili bir şey aratan bir kullanıcı, reklamveren tarafından yayınlanan krem vb. reklamlarla karşılaşacak. Yeni özellik ile Google, en büyük gelir kalemlerinden biri olan "reklamlardan" elde ettiği gelirleri arama motoruna entegre ederek daha da artırmayı hedefliyor. Şirket 31 Mart'ta sona eren ilk çeyrekte reklam satışlarının yüzde 13 artarak 61,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.