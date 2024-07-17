Google, arama sonuçlarına yorum yazma özelliğini iptal etti

17 Temmuz 2024 13:32 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 13:32

Teknoloji devi Google, kullanıcıların arama sonuçlarına yorum yazabilecekleri ve bir arama sonucu hakkında yazılan diğer yorumları görebilecekleri "Notes" özelliğini iptal ettiğini açıkladı.

İlk olarak kasım ayında test edilmeye başlanan bu özelliğin test sürecine katıldıysanız, Google uygulamasında arama sonuçlarındaki bağlantılara metin ve resim içeren ek açıklamalar ekleyebiliyordunuz. Aynı zamanda eklenen diğer açıklamaları da görebiliyordunuz.

Yani kısacası X'teki Topluluk Notları'nın Google'a uyarlanmış hali gibiydi diyebiliriz.

GOOGLE, NOTLAR ÖZELLİĞİNDEN VAZGEÇTİ

Google sözcüsü Ashley Thompson, The Verge'e yaptığı açıklamada, "Search Labs, cesur deneyler için test ortamımızdır ve paylaştığımız gibi, tüm deneyler geniş çapta başlatılmaz" diye konuştu.

"Araştırmalarımızda insanların kendileri gibi olanlardan haber almak istediklerini gördük" diyen Thompson, Notes özelliğini insanların bilgilerini doğrudan Arama'da paylaşmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirdiklerini belirtti ve ekledi:

"İnsanları özgün, ilişkilendirilebilir seslere bağlamanın yeni yollarını test etmeye devam etmekten heyecan duyuyoruz ve Notes'tan öğrendiklerimizden bazılarını gelecekteki ürün deneyimlerine taşımayı dört gözle bekliyoruz."

Google Search Labs'teki "Notes on Search" bölümünde şu anda "Yakında sona erecek" uyarısı yer alıyor.