Google aramada yapay zekanın etkisi artıyor: İşte açıklanan yeni özellik

10 Kasım 2024 15:18 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 15:19

Google, mobil uygulamasında sesli arama deneyimini yapay zeka desteğiyle geliştirdiği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellikle kullanıcılar, sorularını sesli bir şekilde sorarak aramayı başlatıp aynı konuşma üzerinden devam eden sorularla etkileşimi sürdürebilecek.

Google, arama motoru pazarındaki güçlü konumunu korumak adına yapay zeka odaklı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket, Google mobil uygulaması üzerinden gerçek zamanlı, konuşmaya dayalı ve sesli bir arama deneyimi yaşayabileceğiniz yeni bir işlevini test etmeye başladı.

YAPAY ZEKA SESLE ARAMA ÖZELLİĞİ, KONUŞMALARI BAĞLAMSAL HALE GETİRECEK

Sosyal medya platformu X'te @AssembleDebug kullanıcı adıyla Google uygulamaları hakkında paylaşımlar yapan bir kullanıcı, yeni sesli arama özelliğini sergileyen bir video yayınladı. Bu özelliğe göre, kullanıcılar Google mobil uygulamasına sesli bir şekilde soru sorduğunda, arama sonuçlarına anında ulaşabilecek ve aynı konuşma üzerinden devam eden sorular sormaya devam edebilecek.

Google'ın mevcut sesli arama özelliğinde yalnızca bir defaya mahsus soru sormanıza izin veriliyor ve yeni bir soru sormak için mikrofon düğmesine tekrar dokunmanız gerekiyordu. Yeni güncelleme ise hem bu zorunluluğu ortadan kaldırıyor hem de sesli aramayı daha doğal ve akıcı hale getirerek kullanıcıların konuşmaya devam edebilmesini sağlıyor.

Özelliğin Google uygulamasında herkese açılması şu an için planlanmış değil. Ancak Google yapay zeka sesle arama deneyimi için kapsamlı testler yapmaya devam ediyor.