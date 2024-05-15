Google artık 'bildiğiniz gibi' değil! Yeni yapay zeka özelliği tanıtıldı

15 May 2024 09:43 - Güncelleme : 15 May 2024 09:44

Teknoloji devi Google, arama motoru olarak kurulmuş olsa da günümüzde çok daha fazlasını yapıyor. Mail hizmeti Gmail, video platformu YouTube, sanal depolama servisi Drive bunlardan sadece birkaçı.

Bununla birlikte Arama özelliğini de sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Çağımızın (özellikle son 10 yılın) en çok konuşulan ve şirketlerce de "olmazsa olmaz" kıvamında bulunan teknolojisi yapay zeka, Google Arama deneyimine yepyeni bir boyut kazandıracak.

SİZİN YERİNİZE "GOOGLE'LAYACAK"

Yapay zekanın aramanın geleceği olduğuna inanan Google, söz konusu "geleceğin" başlangıcı için ilk adımı attı. Şirket, "Üretken Arama Deneyimi" (Search Generative Experience - SGE) olarak da bilinen "AI Overviews" özelliğini ABD'den başlayarak kullanıma sundu.

Çok yakında milyarlarca Google kullanıcısı arama sonuçlarının çoğunun en üstünde yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir özet görecek. Ve bu, yapay zekanın kullanıcıların arama alışkanlıklarını değiştirmesinde sadece bir başlangıç.

AI Overviews basitçe, aramakta olduğunuz bir konu hakkında size hızlıca bir genel bakış sunmayı vaat ediyor. Örneğin bir şey arıyorsunuz ama tüm bilgileri toplayacak / bir araya getirecek vaktiniz yok, işte yapay zeka daha fazla bilgi edineceğiniz bağlantıları da sağlayarak devreye giriyor.

Ek olarak;

- Lens'te video çekerek arama yapma özelliği

- Tek bir arama sorgusuna dayanarak planlama yapma işlevi ('Bir grup için hazırlaması kolay 3 günlük bir yemek planı oluşturun' gibi bir komutla çalışıyor)

- Yeni bir şehirdeki restoranları görmek istediğinizde, siz sormadan randevu gecesi için bir grup ve bir iş toplantısı için bir grup sunabilecek şekilde sonuçlar sayfasını düzenleyen yapay zeka özelliği

kısacası Google Arama tam kapsamlı yapay zekalaştırılmış durumda. Google, yazarken, konuşurken, fotoğraf çekerken veya video çekerken ne sorduğunuzu anlamak için Gemini yapay zekasını kullandığını belirtiyor.