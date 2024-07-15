Google kesenin ağzını açtı... Bugüne kadarki en büyük satın alımını yapacak

15 Temmuz 2024 11:17 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 11:31

Geçtiğimiz sene Microsoft, 70 milyar dolar ödeyerek Activision firmasını satın alarak oyun dünyasında ses getirmişti. Bu kadar büyük bir rakam olmasa da yine önemli bir anlaşma Google'dan geliyor. Google'ın ana şirketi Alphabet, Wiz'i satın almayı planlıyor.

GOOGLE, WİZ FİRMASINI 23 MİLYAR DOLARA SATIN ALACAK

Merkezi New York'ta bulunan Wiz, yapay zeka ile güçlendirilmiş bulut tabanlı siber güvenlik çözümleri sunarak gerçek zamanlı tehdit tespiti ve yanıtlar sağlıyor. Microsoft ve Oracle gibi büyük ortakları da bulunan firma, özellikle kurumsal müşterilere hitap eden teknolojiler sunuyor.

Wiz, 2023 yılında yaklaşık 350 milyon dolar gelir elde etti ve Fortune 100 listesinde bulunan şirketlerin yüzde 40'ı ile çalışıyor. Şirket yakın zamanda 12 milyar dolar değerlemeyle 1 milyar dolar topladığı bir özel finansman turu gerçekleştirdi.

Wiz, Microsoft ve Amazon gibi birden fazla bulut sağlayıcısıyla çalışıyor ve Morgan Stanley'den DocuSign'a kadar birçok müşterisi bulunuyor. ABD ve Avrupa gibi pazarlarda 900 çalışanı olan Wiz, 2024 yılında dünya genelinde 400 çalışan daha eklemeyi planladığını daha önce belirtmişti.

Alphabet ve Wiz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış olsa da anlaşmanın yakında resmi olarak duyurulması bekleniyor.